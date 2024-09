L'horoscope du mardi 17 septembre : la conquête des balance, le triomphe des vierge...

Découvrez votre HOROSCOPE du jour à l’aide du TAROTSCOPE.... Mêlant l’art de l’astrologie à celui du tarot, ce tirage spécial - signe par signe -vous révèlera tout de vos énergies au quotiden.

Bélier

En ce mardi, il se peut que vous soyez partout à la fois, avec plusieurs choses à faire… Et diverses énergies à gérer… Arrêtez de foncer et apprenez à jongler, ami(e)s Bélier ! Il pourrait s’agir de trouver un bel équilibre et de vous focaliser sur la bonne circulation de vos émotions à l’instant présent. Demain est un autre jour.

Taureaux

Une belle harmonie pour vous aujourd’hui, les Taureaux ! Tout va pour le mieux. C’est au sein de votre clan que vous rechargez les batteries : bonheur en famille à prévoir ; qu’elle soit de sang ou de cœur, vous passez des moments heureux, bien entouré(e)… Cette journée peut aussi vous parler de belles rencontres, de gens qu’on a l’impression de connaître depuis toujours ! Vous souriez à la vie et la vie vous sourit… Le kiff !

Gémeaux

Vous vous accrochez aujourd’hui, les Gémeaux ! Vous persévérez même si, et surtout si, ce n’est pas évident… L’endurance sera de mise. Pour autant, vous pouvez être très sollicité(e). Pensez à équilibrer pour tenir dans la durée… Il se peut qu’on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues ; croyez en vous !

Cancer

Aujourd’hui, c’est la liberté qui vous intéresse, les Cancer ! Vous partez à l’aventure ! Grande indépendance, prise de risques, détachement envers certaines situations ; ce qui vous intéresse, c’est la quête ! Vous vous élancez quoi qu’il en soit ou quoi qu’il en coûte… Entre folie et sagesse, vous écoutez votre Moi supérieur. Bonne aventure !

Lion

Aujourd’hui vous répondez à l’appel, chers Lion… Qu’il s’agisse de votre vocation ou de renaître, aujourd’hui est important… Une fois réveillé, il est difficile de se rendormir… Est-ce souhaitable ? On peut également vous parler de la personne parfaite pour vous et de reconnaissance ou manque de reconnaissance… Vous pourriez aussi avoir peur du jugement (notamment familial) - n’oubliez pas de vous demander qui est le juge ? Le plus dur juge peut-être en nous et souvent il ment (le jugement ;)

Vierge

Une journée où vous êtes récompensé(e)s, ami(e)s Vierge ! Vous récoltez tous les honneurs, tous les lauriers ! Victorieux/Victorieuse, si hier était douloureux, aujourd’hui sera couronné de succès. Vous avez fait vos preuves : c’est la victoire. Réussite, succès, soyez triomphant(e), vous le méritez !

Balance

Vous partez en conquête aujourd’hui, amies Balance ! Que vous montiez votre activité ou suiviez un projet de cœur, vous reprenez les rênes en main ! Pas de paresse aujourd’hui, vous êtes motivé(e) comme jamais… Bel état d’esprit en ce mardi, qui est gouverné par Mars et l’énergie du fer / du faire… Pour vous diriger vers le succès, n’hésitez pas à bien réviser la direction, vous allez cartonner !

Scorpion

Vous misez tout sur le travail d’équipe aujourd’hui, les Scorpion… Que ce soit dans votre vie pro ou perso, l’union fait la force ! Vous vous y mettez et cette collaboration sera fructueuse ! Les relations sont constructives, vous faites appel aux autres pour faire des plans, monter vos projets… Vous réalisez que seul(e) on va certes plus vite mais qu’avec les autres, on va plus loin… Ça fait du bien, hein, d’arrêter de piquer ;)

Sagittaire

Aujourd’hui, vous avez besoin ou envie d’être dans votre monde intérieur, les Sagittaire… Un besoin d’introspection, de réflexion se fait sentir… Vous qui recherchez parfois la lumière à l’extérieur, vous explorez votre propre intériorité aujourd’hui… Entre ombres et lumières, vous êtes guidé(e) et vous pouvez faire preuve d’une grande sagesse. Si cette solitude n’est pas choisie, préférez la vertu aux vices des paradis artificiels… Votre vraie lumière réside en vous !

Capricorne

Votre créativité est exacerbée aujourd’hui, chers Capricorne. Vous portez votre projet avec fertilité, entrain et douceur à la fois. La connexion au féminin peut être importante également… Que ce soit votre féminin ou une alliée ! Si votre bébé (le projet) n’est pas encore prêt à être mis au monde, il en prend la bonne direction ! Profitez de cet élan créatif !

Verseau

C’est un nouveau départ aujourd’hui, ami(e)s Verseau ! Que vous commenciez un nouveau projet ou une nouvelle histoire, vous avez toutes les cartes en mains pour faire fructifier vos potentiels ! Ça peut être aussi le début d’une nouvelle routine… Et si ça vous fait peur, rassurez-vous, la chance du débutant sera avec vous ! Misez sur la spontanéité sans tomber dans l’immaturité...

Poissons

Aujourd’hui, le partage sera à l’honneur chez vous, les Poissons ! Que ce soit lors d’une fête, d’une réunion ou tout simplement d’un rassemblement, beaucoup de réjouissances sont à prévoir… Vous retrouvez une légèreté, vous êtes heureux/se de ce que vous faites, c’est la fête… La sororité et la fraternité pourraient aussi être importants ce mardi !