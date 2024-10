Horoscope du vendredi 4 octobre : Découvre quel signe sera couronné de succès

Découvrez votre HOROSCOPE du jour à l’aide du TAROTSCOPE.... Mêlant l’art de l’astrologie à celui du tarot, ce tirage spécial - signe par signe - vous révèlera tout de vos énergies au quotidien !

Bélier

La fin de quelque chose signifie qu’une nouvelle page s’ouvre, ami(e) Bélier. Il est temps de se ressaisir et de prendre une nouvelle direction en acceptant que la fin marque un nouveau départ... Une opportunité arrive ...Sois prêt(e) ! La nouveauté, ça fait du bien, non ?

Taureau

Aujourd’hui, ami(e) Taureau, tu sembles ne pas voir la réalité en face ou certaines opportunités car tu es empêtré(e) dans tes croyances limitantes... Un besoin d’ancrage et de connexion à la terre se fait sentir, car malgré les blocages apparents, un accomplissement arrive à toi. Ouvre l’œil et le bon !

Gémeau

Aujourd’hui, ami(e) Gémeau, tu sembles avoir besoin de prendre du recul, notamment sur ta vie sentimentale ou dans ton foyer. Un événement t’a fait de la peine. Pour guérir, privilégie la méditation et la relaxation aux plaisirs artificiels et aux vices. Demain est un autre jour.

Cancer

Tu t’apprêtes à cavaler, ami(e) Cancer. Pourtant, on te met en garde : “Rien ne sert de courir, il faut partir à point.” Il semblerait que tu mettes la charrue avant les bœufs dans une situation. Prends le temps de te sécuriser et de te préparer avant d’investir, que ce soit ton temps, ton énergie ou ton argent. Bientôt viendra le moment... ce n’est pas encore aujourd’hui !

Lion

Aujourd’hui, tu pourrais avoir peur de manquer, ami(e) Lion. On t’invite à dépasser tes peurs et à te mettre en mouvement tout en restant vigilant, car tu devrais apprendre plein de choses aujourd’hui. Il y a peut-être du mensonge dans l’air, que ce soit de la part des autres ou envers toi-même. Une rencontre est possible.

Vierge

C’est la victoire aujourd’hui pour toi, ami(e) Vierge ! Tu es resté(e) maître(sse) de ton désir et il est temps de récolter les fruits de ta conquête ! Pour certains, cela se traduira par une promotion, pour d'autres, la reconnaissance arrivera à point nommé. Aujourd’hui, tu seras de toute façon récompensé(e) et ton charisme sera décuplé. Profite-en ! Une femme peut également t’aider dans tes projets.

Balance

Que refuses-tu de voir aujourd’hui, ami(e) Balance ? Un besoin d’ancrage et de prise de responsabilité se fait sentir... Il te faudra rester maître de tes émotions. Pour autant, une belle rencontre, un coup de foudre, peut arriver. À moins qu’il ait déjà eu lieu et que tu refuses de voir la vérité ... Tu as tout pour y arriver. Enlève ces œillères qui ne te rendent ni service ni justice.

Scorpion

Quelle transformation en ce moment, ami(e) Scorpion ! Tu as persévéré et aujourd’hui, tu renais. N’hésite pas à explorer tes profondeurs, le trésor est à l’intérieur de toi... Une grande ouverture va bientôt se manifester. Lâche prise, tout va bien se passer si tu persévères dans cette direction. On est fiers de toi !

Sagittaire

Aujourd’hui, ami(e) Sagittaire, tu pourrais succomber à un certain idéalisme. Tu ressasses le passé et portes une certaine culpabilité. Tout n’est pas de ta faute. Essaie plutôt de lâcher prise pour atteindre ce bonheur tant espéré. Il arrivera à toi incessamment sous peu, la chance est avec toi !

Capricorne

Tu es sur le point d’accoucher de ton projet, ami(e) Capricorne. Mais être sur le point, ce n’est pas encore y être. Vas-y doucement, bientôt l’angoisse sera derrière toi. Il semblerait qu’une situation se répète, que ce soit à la maison ou au boulot. Patience, prends le temps d’analyser le pourquoi du comment avant de partir à toute allure. Ce travail sur toi-même sera récompensé !

Verseau

Tu sembles être tiraillé(e) aujourd’hui, ami(e) Verseau. Tu peux éprouver de la culpabilité ou être épuisé(e) par un fardeau. Ne t’accroche pas trop au passé, tu as tout pour te diriger vers la lumière et la fiabilité ! Si un projet n’a pas marché comme tu l’aurais aimé, concentre-toi sur l’avenir, des nouvelles lumineuses arrivent à toi. Une femme peut t’aider à y voir plus clair.

Poisson

Aujourd’hui, ami(e) Poisson, tu fais le bilan et repars vers de nouvelles aventures ! Après un moment à avoir fait bande à part, tu retrouves peut-être le contact avec les autres, le plaisir du partage. En fait, tu retrouves le juste équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois et cela te mène tout droit vers de belles rencontres ou de belles associations. Bravo ! Enjoy !

