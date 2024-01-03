Adoptez le banana bread sans sucre, un gâteau healthy à déguster de toute urgence !

Pour le petit-déjeuner, le goûter ou en cas de petit creux dans la journée, cette recette de banana bread sans sucre est à tester sans plus attendre. C'est délicieux !
Le banana bread est sans aucun doute la gourmandise parfaite si on veut se caler sans culpabiliser. Dans cette recette sans sucre, on utilise de la compote de pommes sans sucre ajouté (faite maison c'est meilleur encore) ! C'est un gâteau healthy naturellement sucré dont on ne pourra plus se passer, du petit-déjeuner au goûter. Pour le conserver, emballez-le dans du film alimentaire pour garder tout son moelleux. Faites-vous plaisir également avec le cake healthy aux pépites de chocolat et flocons d'avoine !
Recette Banana bread healthy sans sucre
Ingrédients
- 2 bananes bien mûres
- 3 oeufs
- 120 g de compote de pommes sans sucre ajouté
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 150 g de beurre
- 250 g de farine
- 1 c. à café de levure chimique
- 120 g de noix
- 70 g de pépites de chocolat
Préparation
1
Dans un récipient, réduire les bananes en purée. Ajouter les oeufs, la compote, l'extrait de vanille liquide, le beurre fondu, la farine et la levure. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
2
Incorporer les noix concassées grossièrement et les pépites de chocolat.
3
Verser dans un moule à cake recouvert de papier sulfurisé et enfourner pendant 45 minutes à 180°C.
4
Laisser refroidir avant de démouler.