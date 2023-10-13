Cake healthy aux pépites de chocolat et flocons d'avoine

Par Célia Papaïx ·

Cake healthy aux pépites de chocolat et flocons d'avoine

Une gourmandise à croquer sans culpabiliser ! Découvrez de merveilleux petits gâteaux healthy au chocolat et aux flocons d'avoine, on n'y résiste pas.

Vous avez envie de proposer un goûter sans faire exploser le rapport calorique de la journée ? Voici une petite recette à adopter de toute urgence : des mini-cakes healthy aux pépites de chocolat et flocons d'avoine. On remplace le sucre blanc par du sucre complet (ou tout autre sucre non raffiné), le beurre par de la compote sans sucre ajouté (on vous conseille compote de pomme), et on diminue la quantité de farine avec des flocons d'avoine. À réaliser en cake individuel (environ une dizaine ici) ou en cake à partager, c'est terriblement gourmand ! Pour combler vos papilles sans culpabiliser, osez également le gâteau léger au chocolat et fromage blanc.

Recette Cake healthy aux pépites de chocolat et flocons d'avoine

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 30 g de sucre complet
  • 20 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 100 g de flocons d'avoine mixés
  • 2 oeufs
  • 12 cl de lait
  • 100 g de compote au choix sans sucre ajouté
  • 80 g de pépites de chocolat

Préparation

1
Mélanger le sucre, la farine, la levure et les flocons d'avoine.
2
Ajouter les oeufs, le lait et la compote. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
3
Incorporer les pépites de chocolat et verser dans des petits moules individuels en silicone (ou chemisé de papier sulfurisé).
4
Enfourner 15 à 20 minutes à 180°C. Laisser refroidir avant de déguster !
L'astuce du chef
Si vous voulez faire un grand cake healthy à partager, surveillez la cuisson (elle sera peut-être un peu plus longue).
CakeGâteauHealthyGouter
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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