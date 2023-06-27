Le bavarois au fromage blanc et à l'ananas, un dessert exotique très gourmand à réaliser facilement et rapidement

Pour régaler les papilles de vos invités avec un dessert frais, original et exotique, pensez au bavarois à l'ananas ! Une recette ultra-simple à reproduire chez vous.
Vous serez conquis dès la première bouchée ! Le bavarois au fromage blanc et à l'ananas est un dessert très facile à préparer à la maison et c'est une merveilleuse idée pour terminer sur une touche fruitée et gourmande à la fin du repas. Une nouvelle recette de dessert léger à découvrir de toute urgence ! Si vous aimez les desserts à l'ananas, on ne peut que vous recommander le gâteau renversé à l'ananas, un classique ultra-facile à faire et très moelleux. Mais l'ananas peut également se cuisiner dans des plats salés, la preuve avec ce curry de cabillaud au lait de coco et à l'ananas. Un mélange de saveurs qui fera fondre de plaisir vos papilles !
Recette Bavarois au fromage blanc et à l'ananas
Ingrédients
- 250 g de biscuits type petit beurre
- 100 g de beurre fondu
- 1 boîte d'ananas au sirop
- 400 g de fromage blanc
- 80 g de sucre
- 3 feuilles de gélatine
Préparation
1
Mixer les biscuits puis mélanger avec le beurre fondu. Tasser cette préparation au fond de six cercles à pâtisserie. Réserver au frais.
2
Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide.
3
Égoutter les tranches d'ananas et récupérer 4 cuillères à soupe de sirop. Faire chauffer le sirop dans une petite casserole.
4
Quand le sirop arrive à ébullition, retirer du feu et ajouter les feuilles de gélatine bien essorées. Fouetter vivement.
5
Mélanger le fromage blanc avec le sucre et ajouter les ananas coupées en petits cubes. Verser le sirop et bien remuer.
6
Déposer cette préparation dans les moules, sur les fonds de biscuits. Lisser avec une spatule et laisser prendre au frais pendant au moins 4 heures.
7
Démouler les bavarois et décorer avec quelques morceaux d'ananas !