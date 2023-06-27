Le bavarois au fromage blanc et à l'ananas, un dessert exotique très gourmand à réaliser facilement et rapidement

Par Célia Papaïx ·

Bavarois au fromage blanc et à l'ananas

Pour régaler les papilles de vos invités avec un dessert frais, original et exotique, pensez au bavarois à l'ananas ! Une recette ultra-simple à reproduire chez vous.

Vous serez conquis dès la première bouchée ! Le bavarois au fromage blanc et à l'ananas est un dessert très facile à préparer à la maison et c'est une merveilleuse idée pour terminer sur une touche fruitée et gourmande à la fin du repas. Une nouvelle recette de dessert léger à découvrir de toute urgence ! Si vous aimez les desserts à l'ananas, on ne peut que vous recommander le gâteau renversé à l'ananas, un classique ultra-facile à faire et très moelleux. Mais l'ananas peut également se cuisiner dans des plats salés, la preuve avec ce curry de cabillaud au lait de coco et à l'ananas. Un mélange de saveurs qui fera fondre de plaisir vos papilles !

Recette Bavarois au fromage blanc et à l'ananas

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de biscuits type petit beurre
  • 100 g de beurre fondu
  • 1 boîte d'ananas au sirop
  • 400 g de fromage blanc
  • 80 g de sucre
  • 3 feuilles de gélatine

Préparation

1
Mixer les biscuits puis mélanger avec le beurre fondu. Tasser cette préparation au fond de six cercles à pâtisserie. Réserver au frais.
2
Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide.
3
Égoutter les tranches d'ananas et récupérer 4 cuillères à soupe de sirop. Faire chauffer le sirop dans une petite casserole.
4
Quand le sirop arrive à ébullition, retirer du feu et ajouter les feuilles de gélatine bien essorées. Fouetter vivement.
5
Mélanger le fromage blanc avec le sucre et ajouter les ananas coupées en petits cubes. Verser le sirop et bien remuer.
6
Déposer cette préparation dans les moules, sur les fonds de biscuits. Lisser avec une spatule et laisser prendre au frais pendant au moins 4 heures.
7
Démouler les bavarois et décorer avec quelques morceaux d'ananas !
FruitsFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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