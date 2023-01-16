Craquez pour les tartelettes au fromage blanc, une douceur sucrée facile à préparer

Généreusement gourmande, la tartelette au fromage blanc fera fondre de plaisir vos papilles à l'heure du dessert. En cuisine !
On la trouve généralement dans les boulangeries. La tartelette au fromage blanc est tout simplement une petite tarte sucrée aux oeufs qu'on dévore sans limite à l'heure du dessert et c'est vraiment délicieux ! Apprenez à la réaliser chez vous, vous verrez c'est hyper facile et rapide à préparer. Elle ressemble un peu à un flan auquel on ajoute du fromage blanc finalement. Et si vous avez des envies cacaotées, voici la recette express du gâteau au chocolat, un concentré de gourmandise !
Recette Tartelette au fromage blanc
Ingrédients
- 1 pâte sablée
- 3 oeufs
- 100 g de sucre
- 1 c. à soupe de fécule de maïs
- 400 g de fromage blanc
- 50 ml de crème liquide
Préparation
1
Découper la pâte sablée en six pour garnir les moules à tartelettes. Les foncer puis les piquer avec une fourchette et déposer des billes en céramique pour une cuisson à blanc.
2
Enfourner 5 minutes à 180°C.
3
Pendant ce temps, séparer les blancs des jaunes. Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
4
Ajouter la fécule de maïs, le fromage blanc égoutté et la crème liquide puis bien mélanger. L'appareil doit être bien lisse et homogène.
5
Monter les blancs en neige bien fermes et les incorporer délicatement à la préparation précédente.
6
Verser dans les tartelettes pré-cuites et enfourner 25 minutes. Elles doivent être bien dorées.
7
Laisser refroidir avant de placer 2 heures au frais pour qu'elles figent bien.