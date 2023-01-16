Craquez pour les tartelettes au fromage blanc, une douceur sucrée facile à préparer

Par Célia Papaïx ·

Tartelette au fromage blanc

Généreusement gourmande, la tartelette au fromage blanc fera fondre de plaisir vos papilles à l'heure du dessert. En cuisine !

On la trouve généralement dans les boulangeries. La tartelette au fromage blanc est tout simplement une petite tarte sucrée aux oeufs qu'on dévore sans limite à l'heure du dessert et c'est vraiment délicieux ! Apprenez à la réaliser chez vous, vous verrez c'est hyper facile et rapide à préparer. Elle ressemble un peu à un flan auquel on ajoute du fromage blanc finalement. Et si vous avez des envies cacaotées, voici la recette express du gâteau au chocolat, un concentré de gourmandise !

Recette Tartelette au fromage blanc

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte sablée
  • 3 oeufs
  • 100 g de sucre
  • 1 c. à soupe de fécule de maïs
  • 400 g de fromage blanc
  • 50 ml de crème liquide

Préparation

1
Découper la pâte sablée en six pour garnir les moules à tartelettes. Les foncer puis les piquer avec une fourchette et déposer des billes en céramique pour une cuisson à blanc.
2
Enfourner 5 minutes à 180°C.
3
Pendant ce temps, séparer les blancs des jaunes. Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
4
Ajouter la fécule de maïs, le fromage blanc égoutté et la crème liquide puis bien mélanger. L'appareil doit être bien lisse et homogène.
5
Monter les blancs en neige bien fermes et les incorporer délicatement à la préparation précédente.
6
Verser dans les tartelettes pré-cuites et enfourner 25 minutes. Elles doivent être bien dorées.
7
Laisser refroidir avant de placer 2 heures au frais pour qu'elles figent bien.
TarteFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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