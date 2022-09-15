Des petits beignets aux myrtilles très gourmands pour se faire faire plaisir à l'heure du goûter !

Par Célia Papaïx ·

Beignets aux myrtilles

Faciles et rapides à réaliser, vous allez fondre de plaisir pour les beignets aux myrtilles !

Profitez encore des dernières myrtilles fraîches de la saison pour préparer des recettes fruitées et gourmandes, à l'instar de ces muffins ou de la recette du jour : des petits beignets. Prêts en un rien de temps, vous n'allez pas y résister ! On les partage (ou pas) en famille ou avec des amis à l'heure du goûter. Si vous voulez une version plus légère, osez les beignets aux pommes sans friture pour vous régaler sans culpabiliser ! Et pour plus de gourmandise, n'hésitez pas à ajouter un peu de chocolat dans vos prochains beignets aux pommes.

Recette Beignets aux myrtilles

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 2 sachets de sucre vanillé
  • 250 ml de lait
  • 2 oeufs
  • 250 g de myrtilles
  • Huile de friture

Préparation

1
Mélanger la farine, la levure et le sucre vanillé. Ajouter le lait et les oeufs et bien battre la pâte pour ne plus avoir de grumeaux.
2
Une fois la pâte bien lisse, la laisser reposer une heure à température ambiante.
3
Incorporer les myrtilles délicatement.
4
Faire chauffer l'huile de friture et faire cuire les beignets jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
5
À la fin de la cuisson, les déposer sur du papier absorbant pour retirer l'excédent d'huile.
6
Saupoudrer éventuellement de sucre glace et déguster !
FruitsGouter
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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