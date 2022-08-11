Pour le dessert, on se fait plaisir avec un délicieux cheesecake aux myrtilles sans cuisson

Facile à préparer, ce dessert frais et fruité va ravir les papilles de toute la famille cet été !
Le cheesecake se décline à l'infini ! Chocolat, fruits, caramel, avec ou sans cuisson… il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, on vous propose une recette simple, parfaite pour l'été pour deux raisons : elle ne nécessite pas de temps de cuisson et les myrtilles sont idéales en cette saison ! On adore les picorer juste comme ça ou bien dans une généreuse babka facile à cuisiner. En sorbet aussi, c'est délicieux ! Alors, vous craquez ou pas ?
Recette Cheesecake aux myrtilles sans cuisson
Ingrédients
- 200 g de biscuits type petit beurre
- 90 g de beurre fondu
- 500 g de cream cheese (type Philadelphia)
- 3 c. à soupe de confiture de myrtilles
- 30 cl de crème liquide entière 30% MG
- 150 g de myrtilles
Préparation
1
Émietter les biscuits finement puis ajouter le beurre fondu. Mélanger puis étaler au fond d'un moule à manqué. Réserver au frais pendant le reste de la préparation.
2
Battre le cream cheese pour le détendre et ajouter la confiture de myrtilles.
3
Monter la crème liquide en chantilly bien ferme. L'incorporer délicatement à l'aide d'une maryse dans la préparation précédente.
4
Verser ce mélange sur les biscuits et bien lisser. Cacher quelques myrtilles puis laisser prendre au frais au moins 4 heures (toute une nuit dans l'idéal).
5
Avant de déguster, déposer des myrtilles fraîches par-dessus pour décorer le cheesecake !
L'astuce du chef
Placer le bol et le fouet au congélateur pour que la chantilly monte bien ! Elle doit être très froide.