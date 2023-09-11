Le tiramisu aux myrtilles, un dessert merveilleusement gourmand et prêt en 15 minutes !

Par Célia Papaïx ·

Tiramisu aux myrtilles

Cette recette fruitée de tiramisu aux myrtilles est ultra-simple à faire chez vous. Vos papilles seront comblées !

Les myrtilles, on les aime aussi bien seules à picorer qu'en dessert. En simple panna cotta ou bien en cheesecake sans cuisson à partager, voici une nouvelle recette à tester de toute urgence : le tiramisu aux myrtilles ! C'est super facile à réaliser à la maison et vous serez très vite accro à cette recette, on vous le garantit. Surtout avec une bonne confiture de myrtilles maison ! Vos papilles ne feront qu'une bouchée de ce dessert estival, frais et fruité.

Recette Tiramisu aux myrtilles

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 c. à soupe de confiture de myrtilles
  • 400 ml de eau
  • 2 oeufs
  • 50 g de sucre
  • 250 g de mascarpone
  • 250 g de myrtilles
  • 16 biscuits à la cuillère

Préparation

1
Porter à ébullition la confiture de myrtilles diluée dans l'eau. Laisser refroidir.
2
Séparer les blancs des jaunes des oeufs. Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter le mascarpone détendu au préalable.
3
Monter les blancs d'oeufs en neige jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Les incorporer délicatement à la préparation précédente à l'aide d'une spatule.
4
Une fois la crème bien onctueuse, réserver au frais.
5
Pour le montage, tremper les biscuits dans le sirop et en déposer au fond des verrines. Ajouter une couche de crème puis des myrtilles lavées et séchées.
6
Recommencer l'opération (biscuits, crème, myrtilles) et terminer par des myrtilles.
7
Réserver au frais pendant au moins 2 heures (une nuit idéalement). Déguster bien frais !
FruitsétéTiramisuFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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