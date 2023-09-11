Le tiramisu aux myrtilles, un dessert merveilleusement gourmand et prêt en 15 minutes !

Cette recette fruitée de tiramisu aux myrtilles est ultra-simple à faire chez vous. Vos papilles seront comblées !
Les myrtilles, on les aime aussi bien seules à picorer qu'en dessert. En simple panna cotta ou bien en cheesecake sans cuisson à partager, voici une nouvelle recette à tester de toute urgence : le tiramisu aux myrtilles ! C'est super facile à réaliser à la maison et vous serez très vite accro à cette recette, on vous le garantit. Surtout avec une bonne confiture de myrtilles maison ! Vos papilles ne feront qu'une bouchée de ce dessert estival, frais et fruité.
Recette Tiramisu aux myrtilles
Ingrédients
- 4 c. à soupe de confiture de myrtilles
- 400 ml de eau
- 2 oeufs
- 50 g de sucre
- 250 g de mascarpone
- 250 g de myrtilles
- 16 biscuits à la cuillère
Préparation
1
Porter à ébullition la confiture de myrtilles diluée dans l'eau. Laisser refroidir.
2
Séparer les blancs des jaunes des oeufs. Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter le mascarpone détendu au préalable.
3
Monter les blancs d'oeufs en neige jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Les incorporer délicatement à la préparation précédente à l'aide d'une spatule.
4
Une fois la crème bien onctueuse, réserver au frais.
5
Pour le montage, tremper les biscuits dans le sirop et en déposer au fond des verrines. Ajouter une couche de crème puis des myrtilles lavées et séchées.
6
Recommencer l'opération (biscuits, crème, myrtilles) et terminer par des myrtilles.
7
Réserver au frais pendant au moins 2 heures (une nuit idéalement). Déguster bien frais !