Pour l'apéritif ou en entrée avec une salade, ces petits beignets de courgettes à la mozzarella vont faire fondre vos papilles !
Croustillants, fondants, coulants, généreux, gourmands… Ces beignets de courgettes à la mozzarella ont tout pour vous plaire ! Une recette végétarienne à partager de toute urgence, à l'apéritif ou sur un lit de salade en entrée. Vous pouvez remplacer la mozzarella par de la feta par exemple ou bien essayer cette version aux aubergines. C'est vraiment trop gourmand ! En plus, c'est facile et rapide à préparer pour un apéro de dernière minute.
Recette Beignets de courgettes à la mozzarella
Ingrédients
- 2 courgettes
- 2 c. à soupe de parmesan
- 3 oeufs
- 2 boules de mozzarella
- 100 g de farine
- 100 g de chapelure
- sel, poivre
- Huile de friture
Préparation
1
Râper les courgettes puis les essorer dans un torchon propre pour retirer un maximum d'eau.
2
Ajouter le parmesan, un oeuf entier et une boule de mozzarella coupée en petits dés. Bien mélanger.
3
Former une boule de cette préparation et ajouter un morceau de mozzarella. Refermer puis tremper dans la farine, dans les deux autres oeufs battus en omelette puis dans la chapelure.
4
Faire frire 2 minutes dans un poêle avec de l'huile de friture bien chaude. Les beignets doivent être bien dorés des deux côtés.
5
Déposer sur du papier absorbant. Saler, poivrer et déguster !