Recette de wraps maison au poulet et crudités en 20 minutes

Par Célia Papaïx ·

Wraps au poulet grillé et crudités

Ces wraps de poulet grillé et crudités transforment un déjeuner classique en moment savoureux et équilibré ! Parfaits pour la reprise après les vacances (ou à emporter pour un pique-nique), ils combinent protéines de qualité et légumes croquants dans une tortilla moelleuse. Cette recette healthy et économique se prépare à l'avance et se transporte facilement. Les wraps au poulet sont riches en fibres et vitamines et constituent un repas complet satisfaisant mais sans alourdir ! Pour les plus gourmands, n'hésitez pas à ajouter un peu de mayonnaise, surtout cette recette allégée au fromage blanc sans huile. Un plaisir 0 culpabilité !

Recette Wraps au poulet grillé et crudités

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 filets ou escalopes de poulet (environ 600 g)
  • 4 grandes tortillas de blé
  • 1 laitue iceberg
  • 2 tomates
  • 1 concombre
  • 1 poivron rouge
  • 100 g de maïs
  • 1 avocat
  • 100 g de fromage râpé
  • Pour la marinade :
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • 2 c. à soupe de jus de citron
  • 2 gousses d'ail hachées
  • 1 c. à café de paprika
  • 1 c. à café de Origan
  • sel, poivre
  • Pour la sauce :
  • 150 g de yaourt grec
  • 1 c. à soupe de moutarde
  • 1 c. à soupe de Ciboulette ciselée

Préparation

1
Mélanger tous les ingrédients de la marinade et ajouter le poulet coupé en lanières. Laisser mariner pendant au moins 30 minutes au frais.
2
Préparer la sauce en mélangeant tous les ingrédients. Goûter et rectifier l'assaisonnement avec du sel et du poivre si besoin. Réserver au frais.
3
Laver et couper les légumes : laitue en lamelles, tomates en dés, concombre en bâtonnets, poivron en julienne. Tailler l'avocat en lamelles puis arroser de jus de citron pour éviter qu'il ne noircisse.
4
Faire griller le poulet mariné dans une poêle bien chaude 6 à 7 minutes en retournant régulièrement pour qu'il soit bien doré.
5
Réchauffer les tortillas pour qu'elles soient plus moelleuses.
6
Étaler de la sauce sur une tortilla puis ajouter de la laitue, des tomates, du concombre, du poivron, de l'avocat et du maïs.
7
Disposer le poulet et le fromage râpé. Remettre un peu de sauce par-dessus et refermer le wrap en serrant bien.
8
Emballer dans du film alimentaire pour maintenir la forme et réserver au frais jusqu'au moment de déguster.
