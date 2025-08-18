Recette de wraps maison au poulet et crudités en 20 minutes

Par Célia Papaïx
·Publié le 18/08/2025 à 10:00
Ces wraps de poulet grillé et crudités transforment un déjeuner classique en moment savoureux et équilibré ! Parfaits pour la reprise après les vacances (ou à emporter pour un pique-nique), ils combinent protéines de qualité et légumes croquants dans une tortilla moelleuse. Cette recette healthy et économique se prépare à l'avance et se transporte facilement. Les wraps au poulet sont riches en fibres et vitamines et constituent un repas complet satisfaisant mais sans alourdir ! Pour les plus gourmands, n'hésitez pas à ajouter un peu de mayonnaise, surtout cette recette allégée au fromage blanc sans huile. Un plaisir 0 culpabilité !