Voici la recette super facile pour faire ses blinis maison en 5 minutes ! Ils sont ultra-moelleux et tellement gourmands...

Par Célia Papaïx ·

Blinis maison

Vous n'allez plus vous passer de cette recette hyper facile et rapide ! À vous les blinis maison bien moelleux qui vont révolutionner vos apéros.

Et si on vous disait que réaliser ses blinis à la maison c'était super facile ? Vous ne nous croyez pas ? Essayez cette recette, vous allez halluciner par tant de moelleux et de gourmandise ! Il ne vous reste plus qu'à ajouter votre garniture préférée, comme des légumes rôtis et du tzatziki ou bien une mousse apéritive, et on vous promet que vous allez vous régaler. Ces blinis maison sont prêts en un rien de temps et sont aussi légers qu'un nuage… Parfaits pour réaliser des toasts au saumon fumé et à la pomme verte !

Recette Blinis maison

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de fromage blanc
  • 200 g de farine
  • 2 c. à café de levure
  • 1 pincée de sel
  • 1 oeuf
  • 50 g de lait

Préparation

1
Mélanger le fromage blanc avec la farine, la levure, le sel et l'oeuf.
2
Verser le lait progressivement et bien mélanger pour éliminer les grumeaux.
3
Une fois la pâte lisse et homogène, verser une cuillère à soupe dans une poêle bien chaude (légèrement graissée) et faire cuire les blinis une minute par côté environ. Ils doivent être bien dorés.
4
Servir pour l'apéro avec la garniture de votre choix !
FacileRapideApéritif dînatoirePas chèresVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Blinis tzatziki et légumes rôtis
Blinis tzatziki et légumes rôtis
Millefeuilles de blinis au saumon fumé et aux algues
Millefeuilles de blinis au saumon fumé et aux algues
Laissez tomber la traditionnelle maison de pain d’épices pour Noël, osez la maison de… charcuterie !
Laissez tomber la traditionnelle maison de pain d’épices pour Noël, osez la maison de… charcuterie !
Kit-Kat maison
Kit-Kat maison
ice tea maison
ice tea maison
Croissants maison
Croissants maison
Toasts de blinis au saumon fumé et à la pomme verte
Toasts de blinis au saumon fumé et à la pomme verte
Smoothie bowl fraises, banane et granola maison
Smoothie bowl fraises, banane et granola maison
Tortillas de blé faciles maison
Tortillas de blé faciles maison
Houmous maison
Houmous maison