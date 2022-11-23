Voici la recette super facile pour faire ses blinis maison en 5 minutes ! Ils sont ultra-moelleux et tellement gourmands...

Vous n'allez plus vous passer de cette recette hyper facile et rapide ! À vous les blinis maison bien moelleux qui vont révolutionner vos apéros.
Et si on vous disait que réaliser ses blinis à la maison c'était super facile ? Vous ne nous croyez pas ? Essayez cette recette, vous allez halluciner par tant de moelleux et de gourmandise ! Il ne vous reste plus qu'à ajouter votre garniture préférée, comme des légumes rôtis et du tzatziki ou bien une mousse apéritive, et on vous promet que vous allez vous régaler. Ces blinis maison sont prêts en un rien de temps et sont aussi légers qu'un nuage… Parfaits pour réaliser des toasts au saumon fumé et à la pomme verte !
Ingrédients
- 200 g de fromage blanc
- 200 g de farine
- 2 c. à café de levure
- 1 pincée de sel
- 1 oeuf
- 50 g de lait
Préparation
1
Mélanger le fromage blanc avec la farine, la levure, le sel et l'oeuf.
2
Verser le lait progressivement et bien mélanger pour éliminer les grumeaux.
3
Une fois la pâte lisse et homogène, verser une cuillère à soupe dans une poêle bien chaude (légèrement graissée) et faire cuire les blinis une minute par côté environ. Ils doivent être bien dorés.
4
Servir pour l'apéro avec la garniture de votre choix !