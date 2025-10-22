Chocolat chaud maison crémeux façon barista : la MEILLEURE recette réconfortante

Par Célia Papaïx ·

Chocolat chaud maison

Pluie, plaid, série et tasse fumante... Il ne manque plus qu'un bon chocolat chaud maison pour parfaire le tableau ! Cette recette inspirée des coffee shops permet d'obtenir un chocolat onctueux, intense et parfaitement équilibré entre douceur et caractère. Réalisé avec du vrai chocolat noir, un peu de cacao et une pointe de vanille (oui, c'est LE secret...), il transforme n'importe quelle pause en moment cocooning et réconfortant absolu. Facile à faire, déclinable à l'infini avec par exemple de la chantilly ou des guimauves, c'est la boisson chaude à siroter tout cet automne/hiver.

Recette Chocolat chaud maison

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 50 g de chocolat noir pâtissier 70%
  • 25 cl de lait entier
  • 10 cl de crème liquide
  • 1 c. à café de cacao en poudre non sucré
  • 1 c. à soupe de sucre
  • 1/2 c. à café de extrait de vanille (ou poudre)

Préparation

1
Dans une petite casserole, faire chauffer le lait et la crème liquide à feu doux sans faire bouillir.
2
Ajouter le chocolat cassé en morceaux, le cacao en poudre, le sucre (à doser selon vos goûts) et la vanille.
3
Mélanger avec un fouet, le chocolat doit être bien fondu et le mélange crémeux.
4
Continuer de remuer pendant 3 à 4 minutes pour obtenir une texture très veloutée. Verser dans deux grandes tasses et déguster aussitôt.
Boisson chaude Facile Rapide Pas chères
