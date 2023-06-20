Succombez aux délices de ces boulettes d'agneau servies avec un pesto à la menthe !

Très simples à réaliser et super gourmandes, ces boulettes d'agneau accompagnées d'un merveilleux pesto à la menthe vont séduire vos papilles, on vous le garantit.
Comment impressionner vos convives avec une recette originale et super facile à cuisiner ? Découvrez les boulettes d'agneau servies avec un pesto à la menthe ! Ce mélange de saveurs est un vrai délice et c'est une préparation super simple et rapide à reproduire chez vous. Dans cette recette, on n'hésite pas à ajuster les épices selon nos goûts mais la différence c'est le pesto à la menthe, vous allez l'adorer ! Si vous aimez le sucré salé, on vous recommande de goûter aux boulettes de poulet aux abricots et aux épices. Une association ultra-gourmande à picorer de toute urgence !
Recette Boulettes d'agneau et pesto à la menthe
Ingrédients
- Pour les boulettes :
- 600 g de viande d'agneau hachée (épaule)
- 1 gousse d'ail
- 1/2 bouquet de persil plat
- 1 oeuf
- 50 g de chapelure
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- 1 c. à café de cumin
- 1 c. à café de sel
- 1 pincée de flocons de piment
- 1 pincée de curcuma
- Pour le pesto à la menthe :
- 1 gousse d'ail
- 1/2 bouquet de menthe
- 1/2 bouquet de persil plat
- 15 cl de huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Mélanger la viande d'agneau avec la gousse d'ail hachée et le persil ciselé finement. Ajouter l'oeuf, la chapelure, l'huile d'olive et les épices et mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
2
Former des boulettes avec les mains (environ 24) et les déposer sur une plaque allant au four recouverte de papier cuisson, en les espaçant légèrement.
3
Enfourner 15 minutes à 170°C.
4
Pendant ce temps, réaliser le pesto à la menthe : mixer la gousse d'ail avec les feuilles de menthe, le persil et l'huile d'olive jusqu'à l'obtention d'une sauce lisse. Assaisonner de sel et poivre selon vos goûts.
5
Servir les boulettes d'agneau avec le pesto à la menthe !