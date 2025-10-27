Crumb cake aux pommes et à la cannelle, le gâteau et croustillant du moment

Ce crumb cake aux pommes et à la cannelle est le dessert d'automne par excellence ! Moelleux à cœur, avec un crumble croustillant sur le dessus, il accompagne parfaitement un goûter ou un brunch. En plus d'être facile et rapide à faire, il séduira petits et grands ! Pour plus de douceur dans votre gâteau à moitié crumble, ajoutez un peu de vanille en poudre.

Recette Crumb cake aux pommes et à la cannelle

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour le cake :
  • 200 g de farine
  • 100 g de sucre
  • 2 oeufs
  • 100 g de beurre fondu
  • 2 pommes
  • 1 c. à café de levure chimique
  • 1 c. à café de cannelle
  • Pour le crumble :
  • 80 g de farine
  • 60 g de sucre roux
  • 60 g de beurre froid

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Pour la base du cake : dans un récipient, mélanger la farine, le sucre, la levure et la cannelle. Ajouter les oeufs et le beurre fondu puis remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
3
Verser l'appareil dans un moule à cake beurré et fariné ou recouvert de papier sulfurisé.
4
Tailler les pommes en fines lamelles et les disposer sur la pâte.
5
Pour le crumble : mélanger du bout des doigts la farine, le sucre roux et le beurre froid coupé en petits morceaux jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
6
Parsemer le crumble sur les pommes et enfourner 35 à 40 minutes.
7
Vérifier la cuisson en plantant la lame d'un couteau dans le gâteau : elle doit ressortir sèche.
Gâteau Cake Crumble Fruits Facile Rapide Gouter Automne Pas chères
