Crumb cake aux pommes et à la cannelle, le gâteau et croustillant du moment

Ce crumb cake aux pommes et à la cannelle est le dessert d'automne par excellence ! Moelleux à cœur, avec un crumble croustillant sur le dessus, il accompagne parfaitement un goûter ou un brunch. En plus d'être facile et rapide à faire, il séduira petits et grands ! Pour plus de douceur dans votre gâteau à moitié crumble, ajoutez un peu de vanille en poudre.
Recette Crumb cake aux pommes et à la cannelle
Ingrédients
- Pour le cake :
- 200 g de farine
- 100 g de sucre
- 2 oeufs
- 100 g de beurre fondu
- 2 pommes
- 1 c. à café de levure chimique
- 1 c. à café de cannelle
- Pour le crumble :
- 80 g de farine
- 60 g de sucre roux
- 60 g de beurre froid
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Pour la base du cake : dans un récipient, mélanger la farine, le sucre, la levure et la cannelle. Ajouter les oeufs et le beurre fondu puis remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
3
Verser l'appareil dans un moule à cake beurré et fariné ou recouvert de papier sulfurisé.
4
Tailler les pommes en fines lamelles et les disposer sur la pâte.
5
Pour le crumble : mélanger du bout des doigts la farine, le sucre roux et le beurre froid coupé en petits morceaux jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
6
Parsemer le crumble sur les pommes et enfourner 35 à 40 minutes.
7
Vérifier la cuisson en plantant la lame d'un couteau dans le gâteau : elle doit ressortir sèche.