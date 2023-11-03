Le moelleux de cette brioche aux pépites de chocolat va faire fondre vos papilles de plaisir...

Et vous savez quoi ? Cette recette parfaite pour le goûter est super facile à reproduire chez vous. En cuisine !
Du petit-déjeuner au goûter, vous n'allez plus vous passer de la brioche aux pépites de chocolat ! Cette petite douceur facile à refaire à la maison est un vrai bonheur pour les papilles. Moelleuse à souhait, on ne pourra pas lui résister ! Et promis : la brioche aux pépites de chocolat est très simple à cuisiner, même si vous n'avez pas de robot, vous pourrez la réaliser à la main. On peut se faire plaisir également avec une brioche tressée au sucre, tous les gourmands vont en redemander. Une recette à partager de toute urgence !
Recette Brioche moelleuse aux pépites de chocolat
Ingrédients
- 4 g de levure sèche de boulanger
- 6 cl de lait tiède
- 2 oeufs
- 30 g de sucre
- 4 g de sel
- 310 g de farine
- 80 g de beurre mou
- 100 g de pépites de chocolat
- 1 jaune d'oeuf
Préparation
1
Diluer la levure sèche de boulanger dans le lait tiède. Verser ensuite dans la cuve du robot (ou dans un grand saladier).
2
Ajouter les oeufs, le sucre, le sel et la farine puis commencer à pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte assez homogène.
3
Incorporer le beurre mou coupé en petits morceaux et pétrir jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois. Ajouter les pépites de chocolat et mélanger rapidement avec les mains.
4
Laisser pousser sous un linge pendant une heure, à température ambiante.
5
Dégazer la pâte avec le poing puis diviser la pâte en 3 patins. Les aplatir légèrement puis les rouler en boudin. Former une tresser avec les trois boudins et déposer dans un moule à cake (25 cm), perforé de préférence et chemisé de papier cuisson.
6
Laisser reposer encore 30 minutes. Avant d'enfourner, badigeonner avec le jaune d'oeuf délayé dans un peu de lait.
7
Enfourner 25 à 30 minutes dans un four préchauffé à 180°C.
8
Laisser refroidir sous un torchon puis déguster !
L'astuce du chef
Vous pouvez ajouter quelques pépites de chocolat en plus avant de mettre au four !