Un brownie sans gluten prêt avec seulement 3 ingrédients ? Découvrez vite la recette !

Par Célia Papaïx ·

Brownie 3 ingrédients sans gluten et vegan

Absolument irrésistible, vous allez fondre de gourmandise pour ce brownie sans gluten et vegan ! En plus, il est sans matière grasse mais ne vous inquiétez pas, il est vraiment très gourmand…

Qui a dit qu'un dessert sans gluten et vegan ne pouvait pas être gourmand ? Pas nous en tout cas ! On vous propose aujourd'hui une recette de brownie sans matière grasse et prête avec seulement… 3 ingrédients ! Oui oui, il ne vous faudra que de la compote, du chocolat et de la poudre de noisettes pour préparer ce gâteau savoureux. N'hésitez pas à ajouter des noix de pécan, des amandes ou encore des pépites de chocolat pour encore plus de gourmandise. Et si vous êtes pressé, on vous conseille ce brownie express au micro-ondes, parfait quand on a une envie urgente de chocolat et qu'on n'a pas de four.

Recette Brownie 3 ingrédients sans gluten et vegan

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de compote
  • 120 g de chocolat
  • 80 g de poudre de noisettes (ou amandes)
  • 1 pincée de fleur de sel

Préparation

1
Mélanger la compote avec le chocolat fondu, la poudre de noisettes et la pincée de fleur de sel jusqu'à l'obtention d'une texture homogène.
2
Ajouter des pépites de chocolat, des noix de pécan, des noisettes... (optionnel).
3
Verser dans un moule recouvert de papier cuisson et enfourner à 180°C pendant 35 minutes.
4
Laisser légèrement refroidir avant de servir.
BrownieSans glutenFacileVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
7 recettes sans gluten sans perdre en gourmandise
7 recettes sans gluten sans perdre en gourmandise
15 recettes fabuleuses sans gluten
15 recettes fabuleuses sans gluten
Pâte à pizza sans gluten
Pâte à pizza sans gluten
7 recettes de desserts sans gluten à tomber !
7 recettes de desserts sans gluten à tomber !
Gâteau à l'orange et au chocolat sans gluten
Gâteau à l'orange et au chocolat sans gluten
15 recettes de crêpes sans gluten à dévorer
15 recettes de crêpes sans gluten à dévorer
Brownie moelleux au chocolat sans gluten
Brownie moelleux au chocolat sans gluten
Brownie sans gluten à la patate douce
Brownie sans gluten à la patate douce
Brownie sans cuisson sans farine
Brownie sans cuisson sans farine
Gâteau fondant sans gluten à la fraise
Gâteau fondant sans gluten à la fraise