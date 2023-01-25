Un brownie sans gluten prêt avec seulement 3 ingrédients ? Découvrez vite la recette !

Absolument irrésistible, vous allez fondre de gourmandise pour ce brownie sans gluten et vegan ! En plus, il est sans matière grasse mais ne vous inquiétez pas, il est vraiment très gourmand…
Qui a dit qu'un dessert sans gluten et vegan ne pouvait pas être gourmand ? Pas nous en tout cas ! On vous propose aujourd'hui une recette de brownie sans matière grasse et prête avec seulement… 3 ingrédients ! Oui oui, il ne vous faudra que de la compote, du chocolat et de la poudre de noisettes pour préparer ce gâteau savoureux. N'hésitez pas à ajouter des noix de pécan, des amandes ou encore des pépites de chocolat pour encore plus de gourmandise. Et si vous êtes pressé, on vous conseille ce brownie express au micro-ondes, parfait quand on a une envie urgente de chocolat et qu'on n'a pas de four.
Recette Brownie 3 ingrédients sans gluten et vegan
Ingrédients
- 200 g de compote
- 120 g de chocolat
- 80 g de poudre de noisettes (ou amandes)
- 1 pincée de fleur de sel
Préparation
1
Mélanger la compote avec le chocolat fondu, la poudre de noisettes et la pincée de fleur de sel jusqu'à l'obtention d'une texture homogène.
2
Ajouter des pépites de chocolat, des noix de pécan, des noisettes... (optionnel).
3
Verser dans un moule recouvert de papier cuisson et enfourner à 180°C pendant 35 minutes.
4
Laisser légèrement refroidir avant de servir.