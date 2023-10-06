Le brownie au chocolat et aux noix, la gourmandise absolue et totalement irrésistible pour le goûter !

Par Célia Papaïx ·

Brownie au chocolat et aux noix

Ultra-fondant et croquant à la fois avec ses morceaux de noix, ce brownie au chocolat ne laissera aucune papille indifférente pour le goûter. Le plus difficile sera de patienter le temps de la cuisson !

Vous rêvez d'un délice cacaoté ? Voici de quoi combler vos envies urgentes de gourmandise : le brownie au chocolat et aux noix ! Cette recette est fondante et croquante mais surtout, c'est la gourmandise ultime à l'heure du goûter. Vos papilles ne pourront pas résister à cette préparation au chocolat facile et rapide à réaliser. Si vous n'avez vraiment pas le temps de patienter, découvrez le brownie express prêt en moins de 8 minutes au micro-ondes !

Recette Brownie au chocolat et aux noix

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de beurre mou
  • 150 g de sucre
  • 3 oeufs
  • 70 g de farine
  • 200 g de chocolat noir dessert
  • 130 g de noix

Préparation

1
Battre le beurre mou (et pas fondu totalement) avec le sucre afin d'obtenir une texture crémeuse.
2
Incorporer les oeufs un par un en mélangeant entre chaque ajout. Ajouter la farine et mélanger.
3
Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes en remuant de temps en temps.
4
Verser le chocolat fondu dans la pâte et bien mélanger. Ajouter les noix concassées.
5
Verser la préparation dans un moule carré beurré et fariné puis enfourner 25 minutes à 150°C.
6
Laisser refroidir avant de dévorer le brownie au chocolat et aux noix !
BrownieGouterFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
20 minutes suffisent pour fondre de plaisir avec ce brownie au chocolat et aux noix façon coffee shop
20 minutes suffisent pour fondre de plaisir avec ce brownie au chocolat et aux noix façon coffee shop
Brownie aux noix de pécan de Cyril Lignac
Brownie aux noix de pécan de Cyril Lignac
Brownie au chocolat
Brownie au chocolat
Tiramisu au brownie au chocolat !
Tiramisu au brownie au chocolat !
Brownie chocolat blanc
Brownie chocolat blanc
Brownie au matcha et chocolat
Brownie au matcha et chocolat
Brownie au chocolat et à la noix de coco
Brownie au chocolat et à la noix de coco
Brownie fondant aux noix de pécan
Brownie fondant aux noix de pécan
Brownie au chocolat et aux cerises
Brownie au chocolat et aux cerises
Brownie au chocolat et aux pistaches
Brownie au chocolat et aux pistaches