Le brownie au chocolat et aux noix, la gourmandise absolue et totalement irrésistible pour le goûter !

Ultra-fondant et croquant à la fois avec ses morceaux de noix, ce brownie au chocolat ne laissera aucune papille indifférente pour le goûter. Le plus difficile sera de patienter le temps de la cuisson !
Vous rêvez d'un délice cacaoté ? Voici de quoi combler vos envies urgentes de gourmandise : le brownie au chocolat et aux noix ! Cette recette est fondante et croquante mais surtout, c'est la gourmandise ultime à l'heure du goûter. Vos papilles ne pourront pas résister à cette préparation au chocolat facile et rapide à réaliser. Si vous n'avez vraiment pas le temps de patienter, découvrez le brownie express prêt en moins de 8 minutes au micro-ondes !
Recette Brownie au chocolat et aux noix
Ingrédients
- 150 g de beurre mou
- 150 g de sucre
- 3 oeufs
- 70 g de farine
- 200 g de chocolat noir dessert
- 130 g de noix
Préparation
1
Battre le beurre mou (et pas fondu totalement) avec le sucre afin d'obtenir une texture crémeuse.
2
Incorporer les oeufs un par un en mélangeant entre chaque ajout. Ajouter la farine et mélanger.
3
Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes en remuant de temps en temps.
4
Verser le chocolat fondu dans la pâte et bien mélanger. Ajouter les noix concassées.
5
Verser la préparation dans un moule carré beurré et fariné puis enfourner 25 minutes à 150°C.
6
Laisser refroidir avant de dévorer le brownie au chocolat et aux noix !