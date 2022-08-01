On va vous faire rougir de plaisir et de gourmandise avec ce brownie aux cerises !

Par Célia Papaïx ·

Brownie au chocolat et aux cerises

À tous les chocolavores, voici LE dessert absolument irrésistible à dévorer tout l'été : un brownie au chocolat et aux cerises pour faire fondre de bonheur vos papilles !

Si vous aimez les cerises et le chocolat, on vous propose une recette à réaliser de toute urgence : un brownie chocolaté et fruité pour rougir de gourmandise ! Tout comme le brownie aux abricots et aux myrtilles, ce mélange de saveurs est vraiment irrésistible, on vous le garantit. Vous pourrez même servir ce dessert avec une boule de glace à la cerise pour encore plus de fruits dans votre assiette ! Et si vous voulez quelque chose de plus léger, osez le crumble de cerises aux flocons d'avoine, il est hyper croustillant et gourmand.

Recette Brownie au chocolat et aux cerises

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 120 g de beurre
  • 140 g de chocolat noir 70%
  • 3 oeufs
  • 220 g de sucre
  • 120 g de farine
  • 150 g de cerise

Préparation

1
Faire fondre le beurre et le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes en mélangeant régulièrement.
2
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et soit bien mousseux.
3
Verser le chocolat fondu et refroidi dans le mélange précédent et remuer vivement. Ajouter alors la farine tamisée et remuer jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
4
Verser dans un moule graissé et fariné et ajouter les cerises dénoyautées.
5
Enfourner 40 à 45 minutes à 160°C. Surveiller la cuisson avec la pointe d'un couteau. Laisser refroidir avant de déguster !
BrownieFruits
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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