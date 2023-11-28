Un merveilleux brownie au chocolat et à la noix de coco pour un goûter hyper gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Brownie au chocolat et à la noix de coco

Chocolat + noix de coco = le combo parfait pour régaler nos papilles ! Adoptez de toute urgence cette recette de brownie trop facile à réaliser.

Le mariage entre le chocolat et la noix de coco n'est plus à prouver. C'est un mélange de saveurs qui ne manque pas de faire vivre à nos papilles un voyage au pays de la gourmandise ! Entre la douceur de la noix de coco et le caractère gourmand du chocolat, on parie que tout le monde va se régaler à l'heure du goûter. Cette recette de brownie au chocolat et à la noix de coco est prête en moins de 30 minutes, mais si vous manquez de temps, voici le brownie express à réaliser au micro-ondes en seulement 8 minutes !

Recette Brownie au chocolat et à la noix de coco

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de chocolat noir dessert
  • 250 g de beurre
  • 4 oeufs
  • 150 g de sucre
  • 110 g de farine
  • 100 g de noix de coco râpée
  • 1 pincée de sel

Préparation

1
Faire fondre le chocolat cassé en morceaux avec le beurre. Lisser la préparation et laisser légèrement refroidir.
2
Battre les oeufs avec le sucre jusqu'à ce que la préparation blanchisse et devienne mousseuse.
3
Incorporer le chocolat fondu puis ajouter la farine et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit lisse. Enfin, ajouter la noix de coco râpée et la pincée de sel.
4
Verser dans un moule carré bien beurré et enfourner à 180°C pendant 20 minutes.
5
Laisser le brownie refroidir et saupoudrer de noix de coco râpée avant de servir.
BrownieFacileRapideGouter
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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