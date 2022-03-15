On se réveille de bonne humeur avec ce brownie super gourmand au chocolat et au café !

Par Célia Papaïx ·

Brownie au chocolat et au café

Pour le petit-déjeuner ou pour le goûter, ce brownie très fondant va régaler vos papilles ! Attention, c'est complètement addictif…

Ce qu'on aime dans le brownie, c'est ce côté presque «pas cuit» et donc très fondant en bouche. Cette texture crémeuse et cacaotée nous fait fondre à chaque fois, c'est impossible d'y résister. Alors on imagine de nouvelles recettes pour changer nos habitudes. Après le brownie chocolat et caramel beurre salé, on craque pour le brownie au chocolat et au café qui va nous mettre de bonne humeur ! On peut aussi choisir de combiner plusieurs recettes gourmandes avec le brownie à la crème brûlée. Et pour les plus addicts au chocolat, on ne peut que vous conseiller le brookie au chocolat coulant…

Recette Brownie au chocolat et au café

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de chocolat noir dessert
  • 200 g de beurre
  • 3 oeufs
  • 300 g de sucre
  • 1 pincée de sel
  • 100 g de farine
  • 2 c. à café de café soluble

Préparation

1
Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie ou au micro-ondes en remuant pour bien lisser la préparation.
2
Battre les oeufs avec le sucre et la pincée de sel jusqu'à l'obtention d'une texture très mousseuse. Verser alors le chocolat fondu.
3
Incorporer la farine et le café solution dans la pâte et bien mélanger.
4
Débarrasser dans un moule graissé ou recouvert de papier sulfurisé et enfourner 20 à 25 minutes à 180°C.
L'astuce du chef
Ajouter quelques noix de pecan pour plus de gourmandise !
Brownie
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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