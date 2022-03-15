On se réveille de bonne humeur avec ce brownie super gourmand au chocolat et au café !

Pour le petit-déjeuner ou pour le goûter, ce brownie très fondant va régaler vos papilles ! Attention, c'est complètement addictif…
Ce qu'on aime dans le brownie, c'est ce côté presque «pas cuit» et donc très fondant en bouche. Cette texture crémeuse et cacaotée nous fait fondre à chaque fois, c'est impossible d'y résister. Alors on imagine de nouvelles recettes pour changer nos habitudes. Après le brownie chocolat et caramel beurre salé, on craque pour le brownie au chocolat et au café qui va nous mettre de bonne humeur ! On peut aussi choisir de combiner plusieurs recettes gourmandes avec le brownie à la crème brûlée. Et pour les plus addicts au chocolat, on ne peut que vous conseiller le brookie au chocolat coulant…
Recette Brownie au chocolat et au café
Ingrédients
- 200 g de chocolat noir dessert
- 200 g de beurre
- 3 oeufs
- 300 g de sucre
- 1 pincée de sel
- 100 g de farine
- 2 c. à café de café soluble
Préparation
1
Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie ou au micro-ondes en remuant pour bien lisser la préparation.
2
Battre les oeufs avec le sucre et la pincée de sel jusqu'à l'obtention d'une texture très mousseuse. Verser alors le chocolat fondu.
3
Incorporer la farine et le café solution dans la pâte et bien mélanger.
4
Débarrasser dans un moule graissé ou recouvert de papier sulfurisé et enfourner 20 à 25 minutes à 180°C.
L'astuce du chef
Ajouter quelques noix de pecan pour plus de gourmandise !