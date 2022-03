On se réveille de bonne humeur avec ce brownie super gourmand au chocolat et au café !

Pour le petit-déjeuner ou pour le goûter, ce brownie très fondant va régaler vos papilles ! Attention, c'est complètement addictif…

Ce qu'on aime dans le brownie, c'est ce côté presque «pas cuit» et donc très fondant en bouche. Cette texture crémeuse et cacaotée nous fait fondre à chaque fois, c'est impossible d'y résister. Alors on imagine de nouvelles recettes pour changer nos habitudes. Après le brownie chocolat et caramel beurre salé, on craque pour le brownie au chocolat et au café qui va nous mettre de bonne humeur ! On peut aussi choisir de combiner plusieurs recettes gourmandes avec le brownie à la crème brûlée. Et pour les plus addicts au chocolat, on ne peut que vous conseiller le brookie au chocolat coulant…