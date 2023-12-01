Voici une merveilleuse bûche de Noël au chocolat, facile et rapide à réaliser pour se régaler pendant les fêtes

Impressionnez vos convives avec la bûche de Noël 100% chocolat trop facile à faire chez vous ! Vos fêtes de fin d'année vont être très gourmandes avec cette recette.
Faire sa bûche de Noël, ce n'est vraiment pas compliqué. La preuve avec cette recette au chocolat prête en un rien de temps ! On vous conseille de réaliser la ganache la veille pour gagner du temps, il ne vous restera que le biscuit roulé très simple à préparer. Pour la décoration, faites-vous plaisir ! Si vous n'avez pas de four, pas de souci : voici une bûche facile et rapide sans cuisson très savoureuse. Et pour changer de la traditionnelle bûche de Noël, on vous partage quelques idées de gâteaux festifs qui vous sans aucun doute vous émerveiller !
Recette Bûche de Noël au chocolat facile
Ingrédients
- Pour la ganache au chocolat :
- 300 g de chocolat noir dessert
- 250 ml de crème liquide entière
- Pour le biscuit roulé :
- 4 oeufs
- 120 g de sucre
- 1 pincée de sel
- 90 g de farine
- 20 g de cacao en poudre
Préparation
1
Réaliser la ganache la veille si possible : faire bouillir la crème et la verser en trois fois sur le chocolat cassé en morceaux.
2
Mélanger vivement entre chaque ajout. Une fois la ganache bien lisse, filmer au contact et conserver au frais.
3
Pour le biscuit roulé : séparer le blanc des jeunes. Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
4
Ajouter la farine et la poudre de cacao tamisées et bien mélanger.
5
Monter les blancs d'oeufs en neige bien fermes. Les incorporer délicatement et en plusieurs fois avec une maryse dans le mélange précédent.
6
Verser la génoise sur une plaque recouverte de papier cuisson en couche fine. Enfourner à 180°C pendant 8 à 10 minutes (selon votre four). La génoise doit être bien dorée et moelleuse.
7
À la sortie du four, renverser la génoise sur un linge légèrement humide et la rouler délicatement. Laisser refroidir.
8
Détendre la ganache au fouet puis l'étaler sur la génoise et rouler doucement. Décorer avec le reste de ganache au-dessus. Réserver au frais jusqu'à la dégustation.
9
Décorer selon vos préférences !