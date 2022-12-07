Servez cette gourmande et originale bûche façon carrot cake pour Noël !

Vos convives ne vont pas en revenir devant tant d'originalité et de gourmandise à l'heure du dessert pour Noël…
C'est bientôt Noël et il est temps de penser à la bûche que vous allez servir à vos invités ! Cette année, misez sur l'originalité avec cette bûche façon carrot cake. Très moelleuse et facile à faire, elle est vraiment très très gourmande… Si vous voulez encore plus d'originalité, osez la bûche salée aux différents fromages ! Pour les papilles plus classiques et pour un plaisir régressif à l'heure du dessert à Noël, voici la bûche gourmande au chocolat, à la pâte à tartiner et aux noisettes croquantes.
Recette Bûche de Noël façon carrot cake
Ingrédients
- Pour le biscuit roulé :
- 2 carottes
- 4 oeufs
- 100 g de sucre blanc
- 1 c. à café de cannelle en poudre
- 1/4 c. à café de Muscade en poudre
- 1/2 c. à café de gingembre en poudre
- 100 g de farine
- 1/2 c. à café de levure chimique
- Pour la crème :
- 120 g de beurre mou
- 300 g de cream cheese
- 120 g de sucre glace
- 1 gousse de vanille
- Pour la décoration :
- Quelques noix de pécan
Préparation
1
Préchauffer le four à 210°C.
2
Laver et peler les carottes. Les râper finement.
3
Séparer les jaunes et les blancs des oeufs (les réserver). Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
4
Ajouter les carottes râpées et les épices en poudre. Bien mélanger puis ajouter la farine et la levure. Remuer jusqu'à ce que la pâte soit homogène.
5
Monter les blancs en neige. Une fois bien fermes, les incorporer délicatement et en deux fois à la pâte avec une spatule.
6
Étaler la pâte sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et cuire 10 à 12 minutes pour que le biscuit soit bien doré. Laisser refroidir.
7
Battre le beurre mou avec le cream cheese, le sucre glace et les grains de la gousse de vanille.
8
Étaler la crème sur le biscuit puis le rouler délicatement en forme de bûche. Déposer le reste de crème par-dessus et réserver au frais 1 heure au frais.
9
Avant de servir, décorer avec quelques noix de pécan.