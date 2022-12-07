Servez cette gourmande et originale bûche façon carrot cake pour Noël !

Par Célia Papaïx ·

Bûche de Noël façon carrot cake

Vos convives ne vont pas en revenir devant tant d'originalité et de gourmandise à l'heure du dessert pour Noël…

C'est bientôt Noël et il est temps de penser à la bûche que vous allez servir à vos invités ! Cette année, misez sur l'originalité avec cette bûche façon carrot cake. Très moelleuse et facile à faire, elle est vraiment très très gourmande… Si vous voulez encore plus d'originalité, osez la bûche salée aux différents fromages ! Pour les papilles plus classiques et pour un plaisir régressif à l'heure du dessert à Noël, voici la bûche gourmande au chocolat, à la pâte à tartiner et aux noisettes croquantes.

Recette Bûche de Noël façon carrot cake

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:20
icone temps de cuisson 00:12
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour le biscuit roulé :
  • 2 carottes
  • 4 oeufs
  • 100 g de sucre blanc
  • 1 c. à café de cannelle en poudre
  • 1/4 c. à café de Muscade en poudre
  • 1/2 c. à café de gingembre en poudre
  • 100 g de farine
  • 1/2 c. à café de levure chimique
  • Pour la crème :
  • 120 g de beurre mou
  • 300 g de cream cheese
  • 120 g de sucre glace
  • 1 gousse de vanille
  • Pour la décoration :
  • Quelques noix de pécan

Préparation

1
Préchauffer le four à 210°C.
2
Laver et peler les carottes. Les râper finement.
3
Séparer les jaunes et les blancs des oeufs (les réserver). Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
4
Ajouter les carottes râpées et les épices en poudre. Bien mélanger puis ajouter la farine et la levure. Remuer jusqu'à ce que la pâte soit homogène.
5
Monter les blancs en neige. Une fois bien fermes, les incorporer délicatement et en deux fois à la pâte avec une spatule.
6
Étaler la pâte sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et cuire 10 à 12 minutes pour que le biscuit soit bien doré. Laisser refroidir.
7
Battre le beurre mou avec le cream cheese, le sucre glace et les grains de la gousse de vanille.
8
Étaler la crème sur le biscuit puis le rouler délicatement en forme de bûche. Déposer le reste de crème par-dessus et réserver au frais 1 heure au frais.
9
Avant de servir, décorer avec quelques noix de pécan.
Noël
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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