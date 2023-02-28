Faites le plein de vitamines en moins de 5 minutes avec ce smoothie énergisant à la mangue, orange et aux épices !

Par Célia Papaïx ·

Smoothie énergisant à la mangue, orange et épices

Ce smoothie va devenir votre allié vitaminé pour faire le plein d'énergie tout en gourmandise !

On adore les smoothies pour leur onctuosité et leur gourmandise. À décliner selon vos envies et les fruits du moment, ils vous aideront à faire le plein d'énergie et de vitamines pour affronter la journée ! Avec cette recette énergisante à la mangue, à l'orange et aux épices, vous allez avoir un vrai coup de boost en cette fin d'hiver. Prêt en moins de 5 minutes, on l'adopte tout de suite ! Pour plus de douceur, osez le smoothie à la banane, yaourt et miel.

Recette Smoothie énergisant à la mangue, orange et épices

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 mangue
  • 2 oranges
  • 2 pincées de curcuma
  • 1 c. à café de cardamome moulue
  • 2 c. à café de gingembre moulu
  • 2 c. à café de sucre blond
  • 15 cl de lait végétal (ou eau ou eau de coco)

Préparation

1
Peler la mangue et couper la chair en cubes. Éplucher les oranges à vif et couper la chair en cubes.
2
Déposer le tout dans un blender et ajouter les épices (curcuma, cardamome et gingembre) et le sucre.
3
Verser le lait végétal ou l'eau et commencer à mixer. Ajuster la quantité de liquide si besoin et mixer jusqu'à l'obtention d'un smoothie bien lisse.
4
Servir sans attendre !
SmoothieHealthyFruitsHiverFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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