Faites le plein de vitamines en moins de 5 minutes avec ce smoothie énergisant à la mangue, orange et aux épices !

Ce smoothie va devenir votre allié vitaminé pour faire le plein d'énergie tout en gourmandise !
On adore les smoothies pour leur onctuosité et leur gourmandise. À décliner selon vos envies et les fruits du moment, ils vous aideront à faire le plein d'énergie et de vitamines pour affronter la journée ! Avec cette recette énergisante à la mangue, à l'orange et aux épices, vous allez avoir un vrai coup de boost en cette fin d'hiver. Prêt en moins de 5 minutes, on l'adopte tout de suite ! Pour plus de douceur, osez le smoothie à la banane, yaourt et miel.
Recette Smoothie énergisant à la mangue, orange et épices
Ingrédients
- 1 mangue
- 2 oranges
- 2 pincées de curcuma
- 1 c. à café de cardamome moulue
- 2 c. à café de gingembre moulu
- 2 c. à café de sucre blond
- 15 cl de lait végétal (ou eau ou eau de coco)
Préparation
1
Peler la mangue et couper la chair en cubes. Éplucher les oranges à vif et couper la chair en cubes.
2
Déposer le tout dans un blender et ajouter les épices (curcuma, cardamome et gingembre) et le sucre.
3
Verser le lait végétal ou l'eau et commencer à mixer. Ajuster la quantité de liquide si besoin et mixer jusqu'à l'obtention d'un smoothie bien lisse.