Envolez-vous au royaume de la gourmandise avec le cake crumble aux pommes et au chocolat, une douceur irrésistible !

Du moelleux, du fondant, du croustillant… Ce crumbcake réunit toutes les textures qui feront chavirer vos papilles !
Avec ses pommes caramélisées et ses pépites de chocolat, ce cake crumble saura combler tous les gourmands. Le crumbcake est tout simplement un mélange entre un cake et un crumble pour avoir plus de textures et c'est trop gourmand et original ! Vous pouvez aussi jouer sur l'originalité avec la tarte crumble au chocolat et aux poires. Et pour un moment gourmand mais plus léger, on vous recommande le crumble sans beurre aux pommes et aux framboises.
Recette Cake crumble aux pommes et au chocolat (crumbcake)
Ingrédients
- Pour les pommes :
- 2 pommes
- 1 sachet de sucre vanillé
- 20 g de beurre
- Pour le cake :
- 3 oeufs
- 50 g de cassonade
- 70 g de beurre
- 100 g de farine
- 50 g de poudre d'amandes
- 1 c. à café de levure chimique
- Pour le crumble :
- 40 g de farine
- 40 g de poudre d'amandes
- 40 g de cassonade
- 40 g de beurre mou
- 1 pincée de cannelle
- 50 g de pépites de chocolat
Préparation
1
Éplucher les pommes et retirer le trognon. Les couper en dés et faire revenir dans une poêle avec le sucre vanillé et le beurre. Laisser caraméliser une dizaine de minutes pour qu'elles soient bien fondantes et réserver.
2
Battre les oeufs et la cassonade. Ajouter le beurre fondu, la farine, la levure et la poudre d'amandes et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène.
3
Verser dans un moule à cake chemisé et ajouter les pommes caramélisées par-dessus.
4
Préparer le crumble : émietter la farine, la cassonade, la poudre d'amande, la cannelle et le beurre mou afin d'obtenir une texture sableuse. Ajouter les pépites de chocolat et parsemer sur le cake.
5
Enfourner 30 minutes à 180°C. Laisser refroidir avant de déguster.