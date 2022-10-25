Découvrez la recette gourmande du crumble aux pommes et aux coings, un dessert irrésistible !

Autorisez-vous un petit plaisir (non) coupable avec ce crumble d'automne aux pommes et aux coings. Vos papilles vont l'adopter sans aucun doute !
On profite de la saison des coings pour se préparer un dessert gourmand et facile à faire : un crumble ! Avec quelques pommes fondantes et des noisettes croquantes, c'est une explosion de saveurs en bouche. Découvrez l'autre crumble parfait pour l'automne aux poires, pommes et crème de marrons, c'est un pur délice. Si vous ne pouvez pas vous passer de chocolat, cette recette aux poires et au chocolat devrait combler vos envies urgentes de gourmandise ! Le crumble n'est pas forcément sucré, on peut tout à fait le décliner en plat comme avec cette recette à la courge butternut et au chorizo.
Recette Crumble aux pommes et aux coings
Ingrédients
- 420 g de coings
- 10 g de sucre
- 150 ml de cidre
- 1 c. à café de cannelle en poudre
- 380 g de pommes
- Pour le crumble :
- 100 g de farine
- 70 g de sucre
- 50 g de poudre de noisette
- 90 g de noisettes entières
- 130 g de beurre froid
Préparation
1
Éplucher et couper les coings en morceaux. Les faire cuire dans une casserole, à couvert, pendant 10 minutes avec le sucre, le cidre et la cannelle.
2
Ajouter ensuite les pommes pelées et coupées en morceaux et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes en mélangeant bien.
3
Retirer enfin le couvercle, augmenter le feu et laisser le cidre s'évaporer complètement. Attention à ne pas brûler les fruits.
4
Mélanger la farine, le sucre et la poudre de noisette. Incorporer les noisettes concassées et le beurre coupé en morceaux et mélanger du bout des doigts jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
5
Verser les fruits dans un plat à gratin et recouvrir de crumble. Enfourner à 180°C pendant 20 à 25 minutes pour qu'il soit bien doré.