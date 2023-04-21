Facile et rapide, cette recette de cake aux poires est ultra-moelleuse et gourmande !

Vite, adoptez ce goûter fruité ! Un cake aux poires bien moelleux, à réaliser en un rien de temps pour régaler vos papilles.
Vous allez vous fendre la poire avec ce cake très moelleux ! Super facile à préparer et super gourmand, ce gâteau est idéal pour le goûter ou à la fin du repas, à déguster avec le café par exemple. N'hésitez pas à ajouter un peu de chocolat pour encore plus de gourmandise à l'heure de la dégustation ! Et même si la poire est un fruit qu'on cuisine souvent en dessert, on peut tout à fait préparer des tartelettes aux poires et au roquefort pour se régaler. Ce mélange sucré salé ne vous laissera pas de marbre !
Recette Cake moelleux aux poires
Ingrédients
- 3 poires
- 200 g de beurre mou
- 150 g de sucre roux
- 3 oeufs
- 1 c. à café de extrait de vanille liquide
- 1 pincée de cannelle (facultatif)
- 1 pincée de sel
- 1 sachet de levure
- 250 g de farine
Préparation
1
Peler les poires, retirer le trognon et les couper en cubes.
2
Battre le beurre mou avec le sucre roux et ajouter les oeufs, un à un en mélangeant entre chaque ajout. Ajouter la vanille, la cannelle (facultatif) et le sel.
3
Incorporer la farine et levure puis bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Ajouter les morceaux de poires puis verser dans un moule à cake beurré et fariné (ou recouvert de papier cuisson).
4
Enfourner 35 à 40 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson en plantant la lame d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
5
Laisser refroidir avant de démouler et déguster avec, pourquoi pas, un peu de sucre glace.