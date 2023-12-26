Voici le goûter parfait avec ce cake moelleux aux dattes, une recette simple et réconfortante

Par Célia Papaïx ·

Cake moelleux aux dattes

Adoptez les dattes avec cette recette très moelleuse et très facile à reproduire. On vous promet que vos papilles vont fondre de plaisir !

Et si on offrait à nos papilles un moment de douceur ultra-moelleux ? Avec ce cake aux dattes, c'est le réconfort absolu ! Cette recette pour le goûter est très facile et rapide à exécuter, il faudra simplement patienter le temps de la cuisson et à nous la gourmandise dès la première bouchée. Vous pourrez même servir ce gâteau un peu tiède si vous n'en pouvez plus d'attendre... Les carrés aux dattes sont aussi à goûter de toute urgence !

Recette Cake moelleux aux dattes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 100 g de sucre
  • 200 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 100 g de beurre fondu
  • 50 ml de crème liquide
  • 400 g de dattes séchées dénoyautées

Préparation

1
Battre les oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange double de volume et blanchisse.
2
Ajouter la farine, la levure, le beurre fondu et la crème liquide. Bien mélanger afin d'obtenir une pâte lisse.
3
Tailler les dattes grossièrement et les ajouter à la préparation. Mélanger rapidement puis verser dans un moule à cake beurré (ou chemisé de papier cuisson).
4
Enfourner 40 minutes à 180°C. Planter la lame d'un couteau pour vérifier la cuisson, elle doit ressortir sèche.
5
Laisser refroidir avant de démouler.
GouterCakeGâteauFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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