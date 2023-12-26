Voici le goûter parfait avec ce cake moelleux aux dattes, une recette simple et réconfortante

Adoptez les dattes avec cette recette très moelleuse et très facile à reproduire. On vous promet que vos papilles vont fondre de plaisir !
Et si on offrait à nos papilles un moment de douceur ultra-moelleux ? Avec ce cake aux dattes, c'est le réconfort absolu ! Cette recette pour le goûter est très facile et rapide à exécuter, il faudra simplement patienter le temps de la cuisson et à nous la gourmandise dès la première bouchée. Vous pourrez même servir ce gâteau un peu tiède si vous n'en pouvez plus d'attendre... Les carrés aux dattes sont aussi à goûter de toute urgence !
Recette Cake moelleux aux dattes
Ingrédients
- 3 oeufs
- 100 g de sucre
- 200 g de farine
- 1 sachet de levure
- 100 g de beurre fondu
- 50 ml de crème liquide
- 400 g de dattes séchées dénoyautées
Préparation
1
Battre les oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange double de volume et blanchisse.
2
Ajouter la farine, la levure, le beurre fondu et la crème liquide. Bien mélanger afin d'obtenir une pâte lisse.
3
Tailler les dattes grossièrement et les ajouter à la préparation. Mélanger rapidement puis verser dans un moule à cake beurré (ou chemisé de papier cuisson).
4
Enfourner 40 minutes à 180°C. Planter la lame d'un couteau pour vérifier la cuisson, elle doit ressortir sèche.
5
Laisser refroidir avant de démouler.