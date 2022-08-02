Ce tajine d'agneau aux dattes et aux épices est un véritable délice pour vos papilles !

Un plat aux saveurs sucrées salées qui ne laissera pas vos palais de fins gourmets indifférents…
Si vous voulez partir en voyage culinaire, découvrez le tajine d'agneau aux dattes et aux épices ! Ce plat tendre aux notes sucrées va émerveiller vos papilles, on vous le garantit. Si vous avez aimé le tajine de poulet aux abricots et aux citrons confits, vous devriez vous régaler une nouvelle fois. On vous conseille aussi notre tajine de poulet aux patates douces, avec cette recette en pas à pas, vous ne vous tromperez pas. Sinon, osez la recette facile du gigot d'agneau en croûte de menthe, un plat convivial et très gourmand !
Recette Tajine d'agneau aux dattes et aux épices
Ingrédients
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 800 g de gigot ou épaule d'agneau
- 2 oignons
- 2 gousses d'ail
- 1 bulbe de fenouil
- sel, poivre
- 200 ml de eau
- 2 c. à soupe de miel
- 1 c. à café de cannelle en poudre
- 1 c. à café de piment en poudre
- 12 dattes
- coriandre ou persil plat
Préparation
1
Découper la viande en gros cubes. Dans une grande cocotte avec l'huile d'olive, faire revenir les morceaux de viande sur toutes les faces. Réserver.
2
Faire ensuite revenir les oignons, l'ail et le fenouil pendant une dizaine de minutes dans la même cocotte. Remettre les morceaux de viande, saler et poivrer.
3
Verser l'eau et porter à ébullition. Baisser ensuite le feu pour que le liquide soit juste frémissant. Ajouter alors le miel, la cannelle et le piment, mélanger et laisser mijoter à couvert pendant une grosse heure.
4
10 minutes avant la fin de cuisson, ajouter les dattes dénoyautées dans la cocotte. Servir le tajine d'agneau bien chaud !