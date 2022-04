Miam, ces carrés aux dattes sont tout simplement incroyablement gourmands, vous n'y résisterez pas !

Venus tout droit du Canada, les carrés aux dattes vont vite devenir votre dessert préféré… Une base croustillante aux flocons d'avoine et une garniture succulente aux dattes cuites, il a tout pour plaire à vos papilles et vous réchauffer le cœur !

Le carré de dattes, c'est presque un crumble de dattes quand on y pense. Originaire du Canada, ce dessert est servi en collation à l'heure du goûter car il réchauffe les corps (et cœurs) et régale les papilles ! Certes moins diététique que les barres de dattes, cet en-cas sucré et gourmand va envoûter vos palais vous verrez. Et si vous avez envie de voyager, partez au Maghreb avec les makrouts aux dattes et au miel ! Puis direction le Canada encore une fois avec un dessert plus frais cette fois-ci : un pouding chômeur aux fraises !