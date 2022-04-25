Miam, ces carrés aux dattes sont tout simplement incroyablement gourmands, vous n'y résisterez pas !

Venus tout droit du Canada, les carrés aux dattes vont vite devenir votre dessert préféré… Une base croustillante aux flocons d'avoine et une garniture succulente aux dattes cuites, il a tout pour plaire à vos papilles et vous réchauffer le cœur !
Le carré de dattes, c'est presque un crumble de dattes quand on y pense. Originaire du Canada, ce dessert est servi en collation à l'heure du goûter car il réchauffe les corps (et cœurs) et régale les papilles ! Certes moins diététique que les barres de dattes, cet en-cas sucré et gourmand va envoûter vos palais vous verrez. Et si vous avez envie de voyager, partez au Maghreb avec les makrouts aux dattes et au miel ! Puis direction le Canada encore une fois avec un dessert plus frais cette fois-ci : un pouding chômeur aux fraises !
Ingrédients
- 425 g de dattes medjool dénoyautées
- 25 cl de eau
- 3 cl de jus de citron
- 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude alimentaire
- Pour le croustillant :
- 175 g de flocons d'avoine
- 150 g de farine
- 160 g de cassonade
- 1/2 c. à thé de levure chimique
- 170 g de beurre mou
Préparation
1
Mettre les dattes hachées grossièrement dans une casserole avec l'eau et le jus de citron puis porter le tout à ébullition. Ajouter le bicarbonate, mélanger et laisser cuire environ 5 minutes en remuant sans cesse.
2
Une fois les dattes réduites en purée, retirer du feu et laisser refroidir.
3
Mélanger les flocons d'avoine, la farine, la cassonade et la levure chimique puis incorporer le beurre mou et coupé en petits morceaux. Remuer jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
4
Beurrer un moule carré de 20 cm et déposer du papier cuisson en le laissant dépasser sur les côtés. Préchauffer le four à 180°C.
5
Tapisser le fond du moule avec la moitié du croustillant et bien tasser en pressant. Étaler la préparation aux dattes sur toute la surface puis recouvrir avec le reste du croustillant. Bien tasser.
6
Enfourner 55 minutes pour que le croustillant soit bien doré. Laisser refroidir sur une grille avant de couper en carrés.