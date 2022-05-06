Faites le plein d'énergie avec ce gâteau aux dattes et aux noix !

Par Célia Papaïx ·

Gâteaux aux dattes et aux noix

La gourmandise sera au rendez-vous avec cette petite douceur à l'heure du goûter ! Découvrez ce merveilleux gâteau aux noix et aux dattes.

Pour pimper votre prochain gâteau aux noix, ajoutez quelques dattes qui apporteront beaucoup de gourmandise à votre dessert ! Cette recette est ultra-simple à reproduire à la maison et elle vous permettra de déguster ce super aliment : la datte. Et oui, ce fruit, riche en vitamines, antioxydants et en fibres mais également pauvre en graisse, est une vraie source d'énergie pour notre organisme ! Si on a tendance à les consommer dans des recettes plutôt sucrées comme en makrouts ou alors en carrés, les dattes se marient très bien avec les noix pour un goûter healthy et gourmand ! À vous de jouer le chef en cuisine pour vous régaler.

Recette Gâteaux aux dattes et aux noix

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 300 g de dattes dénoyautées
  • 400 g de farine
  • 2 c. à café de levure
  • 1 pincée de sel
  • 125 g de sucre
  • 1 oeuf
  • 40 cl de lait
  • 250 g de noix concasées

Préparation

1
Couper les dattes grossièrement.
2
Mélanger la farine, la levure, le sel et le sucre. Ajouter l'oeuf et le lait puis remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
3
Incorporer les dattes et les noix concassées.
4
Verser l'appareil dans un moule à cake chemisé et enfourner 40 à 45 minutes à 180°C.
5
Vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau : la lame doit ressortir sèche, sinon poursuivre un peu la cuisson en surveillant. Laisser refroidir avant de déguster.
GâteauFruits
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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