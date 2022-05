Faites le plein d'énergie avec ce gâteau aux dattes et aux noix !

La gourmandise sera au rendez-vous avec cette petite douceur à l'heure du goûter ! Découvrez ce merveilleux gâteau aux noix et aux dattes.

Pour pimper votre prochain gâteau aux noix, ajoutez quelques dattes qui apporteront beaucoup de gourmandise à votre dessert ! Cette recette est ultra-simple à reproduire à la maison et elle vous permettra de déguster ce super aliment : la datte. Et oui, ce fruit, riche en vitamines, antioxydants et en fibres mais également pauvre en graisse, est une vraie source d'énergie pour notre organisme ! Si on a tendance à les consommer dans des recettes plutôt sucrées comme en makrouts ou alors en carrés, les dattes se marient très bien avec les noix pour un goûter healthy et gourmand ! À vous de jouer le chef en cuisine pour vous régaler.