Faites le plein d'énergie avec ce gâteau aux dattes et aux noix !

La gourmandise sera au rendez-vous avec cette petite douceur à l'heure du goûter ! Découvrez ce merveilleux gâteau aux noix et aux dattes.
Pour pimper votre prochain gâteau aux noix, ajoutez quelques dattes qui apporteront beaucoup de gourmandise à votre dessert ! Cette recette est ultra-simple à reproduire à la maison et elle vous permettra de déguster ce super aliment : la datte. Et oui, ce fruit, riche en vitamines, antioxydants et en fibres mais également pauvre en graisse, est une vraie source d'énergie pour notre organisme ! Si on a tendance à les consommer dans des recettes plutôt sucrées comme en makrouts ou alors en carrés, les dattes se marient très bien avec les noix pour un goûter healthy et gourmand ! À vous de jouer le chef en cuisine pour vous régaler.
Recette Gâteaux aux dattes et aux noix
Ingrédients
- 300 g de dattes dénoyautées
- 400 g de farine
- 2 c. à café de levure
- 1 pincée de sel
- 125 g de sucre
- 1 oeuf
- 40 cl de lait
- 250 g de noix concasées
Préparation
1
Couper les dattes grossièrement.
2
Mélanger la farine, la levure, le sel et le sucre. Ajouter l'oeuf et le lait puis remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
3
Incorporer les dattes et les noix concassées.
4
Verser l'appareil dans un moule à cake chemisé et enfourner 40 à 45 minutes à 180°C.
5
Vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau : la lame doit ressortir sèche, sinon poursuivre un peu la cuisson en surveillant. Laisser refroidir avant de déguster.