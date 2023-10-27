Un merveilleux gâteau très moelleux aux poires et aux noix à déguster pour le goûter

Par Célia Papaïx ·

Gâteau moelleux aux poires et aux noix

Cette recette est à tester absolument ! Facile et rapide à préparer, vous allez dévorer ce gâteau aux poires et aux noix en un rien de temps.

Pour partager un moment convivial à l'heure du goûter, rien de tel qu'un gâteau moelleux ! On se lance dans la réalisation très simple d'une recette aux poires et aux noix. On vous garantit qu'il n'y a rien de difficile dans la confection de ce gâteau. Vous pourrez ajouter les noix de votre choix pour varier les plaisirs comme des noisettes ou des noix de pécan. C'est une recette qui aura toujours du succès pour le goûter ! Et pour les plus gourmands, voici un gâteau moelleux aux poires et au chocolat. Un pur délice pour les papilles des petits comme des grands !

Recette Gâteau moelleux aux poires et aux noix

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 100 g de sucre
  • 200 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 100 g de beurre fondu
  • 50 ml de crème liquide
  • 3 poires
  • 75 g de noix

Préparation

1
Battre les oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume.
2
Incorporer la farine, la levure, le beurre fondu et la crème liquide. Bien mélanger pour que la pâte soit lisse.
3
Peler les poires et retirer les trognons. Les couper en morceaux et les ajouter dans la pâte ainsi que les noix concassées grossièrement.
4
Verser dans un moule beurré (ou chemisé de papier cuisson) puis enfourner à 180°C pendant 40 minutes.
5
Planter la lame d'un couteau pour vérifier la cuisson : elle doit ressortir sèche.
6
Laisser refroidir avant de déguster.
GâteauGouterFacileRapideAutomne
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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