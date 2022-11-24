Croustillez de gourmandise pour cette tartelette fine aux poires et au roquefort prête en 15 minutes !

Par Célia Papaïx ·

Tartelette fine aux poires et au roquefort

Voici une recette qui va vous faire craquer de plaisir : une tartelette fine aux poires et au roquefort ! Vous verrez, vous ne mettrez pas plus de 5 minutes à la préparer (et à la manger !).

Pour rendre cette tartelette plus légère, on utilise une feuille de brick en base à la place d'une pâte feuilletée ou brisée, en plus ça croustille sous la dent ! La douceur des poires se marie à merveille avec le caractère gourmand du roquefort. On ajoute quelques noix pour sublimer la recette et le tour est joué. Vous pouvez servir cette tarte à l'heure de l'apéro ou bien en entrée avec une salade. Dans tous les cas, vous allez vous régaler ! 

Recette Tartelette fine aux poires et au roquefort

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 feuilles de brick
  • 2 poires
  • 150 g de roquefort
  • noix
  • poivre

Préparation

1
Plier les feuilles de brick en deux puis de nouveau en deux. Les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et préchauffer le four à 210°C.
2
Laver les poires et les détailler en fines lamelles. Les répartir sur les feuilles de brick pliées.
3
Émietter le roquefort sur les tartelettes et ajouter quelques noix concassées. Poivrer.
4
Enfourner 10 minutes environ, jusqu'à ce que les tartelettes soient bien dorées et croustillantes.
5
Servir à l'apéritif ou en entrée avec une salade !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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