Croustillez de gourmandise pour cette tartelette fine aux poires et au roquefort prête en 15 minutes !

Voici une recette qui va vous faire craquer de plaisir : une tartelette fine aux poires et au roquefort ! Vous verrez, vous ne mettrez pas plus de 5 minutes à la préparer (et à la manger !).
Pour rendre cette tartelette plus légère, on utilise une feuille de brick en base à la place d'une pâte feuilletée ou brisée, en plus ça croustille sous la dent ! La douceur des poires se marie à merveille avec le caractère gourmand du roquefort. On ajoute quelques noix pour sublimer la recette et le tour est joué. Vous pouvez servir cette tarte à l'heure de l'apéro ou bien en entrée avec une salade. Dans tous les cas, vous allez vous régaler !
Recette Tartelette fine aux poires et au roquefort
Ingrédients
- 4 feuilles de brick
- 2 poires
- 150 g de roquefort
- noix
- poivre
Préparation
1
Plier les feuilles de brick en deux puis de nouveau en deux. Les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et préchauffer le four à 210°C.
2
Laver les poires et les détailler en fines lamelles. Les répartir sur les feuilles de brick pliées.
3
Émietter le roquefort sur les tartelettes et ajouter quelques noix concassées. Poivrer.
4
Enfourner 10 minutes environ, jusqu'à ce que les tartelettes soient bien dorées et croustillantes.
5
Servir à l'apéritif ou en entrée avec une salade !