Gâteau moelleux aux poires, chocolat et noisettes : le goûter simple et efficace pour cet automne

Par Célia Papaïx ·

Ce gâteau moelleux aux poires, chocolat et noisettes est idéal pour profiter des saveurs automnales ! Simple à réaliser, il allie la douceur des poires sucrées avec le fondant du chocolat et le croquant des noisettes. Pour un dessert familial ou un goûter convivial, c'est LA recette parfaite, il plaira à tout le monde avec ses parfums réconfortants et gourmands. La recette, économique et irrésistible, est très facile et rapide à refaire chez vous. Le plus difficile ? Résister à ces bonnes odeurs qui s'échappent du four pendant la cuisson...

Recette Gâteau moelleux aux poires

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 poires
  • 100 g de chocolat noir
  • 80 g de beurre demi-sel
  • 75 g de sucre
  • 120 g de farine
  • 3 oeufs
  • 1 sachet de levure
  • 50 g de noisettes concassées

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C. Chemiser un moule de papier sulfurisé ou le beurrer.
2
Faire fondre le beurre et le chocolat jusqu'à ce qu'il soit lisse et brillant. Laisser tiédir.
3
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à blanchissement. Verser le chocolat fondu, la farine et la levure.
4
Quand la pâte est bien homogène, incorporer les noisettes concassées et les poires coupées en morceaux.
5
Verser dans le moule et enfourner 35 minutes. Pour vérifier la cuisson, planter la lame d'un couteau au centre : elle doit ressortir sèche.
6
Laisser refroidir avant de démouler.
Gouter Gâteau Gâteau chocolat Automne Facile Dessert facile Fruits Pas chères
