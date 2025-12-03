Gâteau moelleux aux poires, chocolat et noisettes : le goûter simple et efficace pour cet automne

Ce gâteau moelleux aux poires, chocolat et noisettes est idéal pour profiter des saveurs automnales ! Simple à réaliser, il allie la douceur des poires sucrées avec le fondant du chocolat et le croquant des noisettes. Pour un dessert familial ou un goûter convivial, c'est LA recette parfaite, il plaira à tout le monde avec ses parfums réconfortants et gourmands. La recette, économique et irrésistible, est très facile et rapide à refaire chez vous. Le plus difficile ? Résister à ces bonnes odeurs qui s'échappent du four pendant la cuisson...
Recette Gâteau moelleux aux poires
Ingrédients
- 3 poires
- 100 g de chocolat noir
- 80 g de beurre demi-sel
- 75 g de sucre
- 120 g de farine
- 3 oeufs
- 1 sachet de levure
- 50 g de noisettes concassées
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C. Chemiser un moule de papier sulfurisé ou le beurrer.
2
Faire fondre le beurre et le chocolat jusqu'à ce qu'il soit lisse et brillant. Laisser tiédir.
3
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à blanchissement. Verser le chocolat fondu, la farine et la levure.
4
Quand la pâte est bien homogène, incorporer les noisettes concassées et les poires coupées en morceaux.
5
Verser dans le moule et enfourner 35 minutes. Pour vérifier la cuisson, planter la lame d'un couteau au centre : elle doit ressortir sèche.
6
Laisser refroidir avant de démouler.