Généreux, familial et très savoureux, fondez pour le carrot cake traditionnel ! Une recette simple et rapide à reproduire à la maison.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le carrot cake ne vient pas des États-Unis mais de… Suisse ! Comme son nom l'indique tout simplement, c'est un dessert à base de carottes donc. Avec sa crème fondante par-dessus, c'est vraiment très gourmand ! Découvrez alors la recette traditionnelle de ce gâteau tout doux et savoureux. Si votre carrot cake vous paraît trop épais, vous pourrez le couper en deux dans l'épaisseur et ajouter une couche de crème. Vous pouvez aussi transformer votre carrot cake en pancakes ou en muffins pour plus d'originalité ! Et pour un moment ultra-réconfortant, on vous conseille de l'accompagner d'une bonne tasse de chocolat chaud à l'ancienne.
Recette Carrot cake traditionnel
Ingrédients
- 3 oeufs
- 140 g de sucre roux
- 2 c. à café de vanille en poudre
- 1 c. à café de muscade moulue
- 2 c. à café de cannelle moulue
- 140 g de huile végétale (tournesol par exemple)
- 190 g de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 250 g de carottes râpées
- 1 poignée de noix de pécan
- Pour la crème :
- 100 g de cream cheese
- 1 c. à soupe de sucre glace
- quelques gouttes de vanille liquide
Préparation
1
Battre les oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Ajouter la vanille, la muscade, la cannelle et l'huile et bien mélanger.
2
Incorporer la farine et la levure tamisées ainsi que les carottes râpées et bien remuer. Ajouter les noix de pécan et mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
3
Verser la pâte dans un moule ou un cercle chemisé de 20 cm et enfourner 35 à 40 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson à l'aide de la pointe d'un couteau.
4
Préparer la crème : mélanger le cream cheese avec le sucre glace et la vanille liquide (à doser selon vos goûts).
5
Une fois le carrot cake cuit et refroidi, étaler la crème par-dessus et servir !