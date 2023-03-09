Voici des muffins healthy façon carrot cake, une petite gourmandise 0 culpabilité à l'heure du goûter

Craquer pour un dessert sans culpabiliser, c'est possible ! La preuve avec ces muffins healthy façon carrot cake, c'est un pur délice pour les papilles.
Vous avez envie d'une petite douceur à l'heure du goûter mais vous voulez quelque chose de léger ? Découvrez les muffins healthy façon carrot cake ! Un dessert original, gourmand et léger à l'heure du goûter. On vous avait partagé les muffins healthy au chocolat, voici donc des muffins façon carrot cake, l'un de nos desserts préférés. Si vous n'avez pas de four et que vous voulez quand même vous régaler, adoptez les mugs cakes ! Des gâteaux prêts en quelques minutes au micro-ondes.
Recette Muffins healthy façon carrot cake
Ingrédients
- 3 oeufs
- 120 g de yaourt grec
- 160 g de sirop d'érable
- 60 ml de lait
- 1 c. à café de extrait de vanille liquide
- 2 carottes râpées
- 190 g de farine
- 2 c. à café de levure chimique
- 1 c. à café de cannelle en poudre
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Battre les oeufs et le yaourt grec jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse et mousseux. Ajouter le sirop d'érable, le lait et l'extrait de vanille et bien mélanger.
3
Incorporer les carottes râpées, la farine, la levure et la cannelle en poudre. Bien mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène.
4
Remplir des moules à muffins aux 3/4 et enfourner 20 minutes.
5
Les muffins doivent être bien gonflés et dorés. Laisser refroidir sur une grille avant de déguster.