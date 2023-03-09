Voici des muffins healthy façon carrot cake, une petite gourmandise 0 culpabilité à l'heure du goûter

Par Célia Papaïx ·

Muffins healthy façon carrot cake

Craquer pour un dessert sans culpabiliser, c'est possible ! La preuve avec ces muffins healthy façon carrot cake, c'est un pur délice pour les papilles.

Vous avez envie d'une petite douceur à l'heure du goûter mais vous voulez quelque chose de léger ? Découvrez les muffins healthy façon carrot cake ! Un dessert original, gourmand et léger à l'heure du goûter. On vous avait partagé les muffins healthy au chocolat, voici donc des muffins façon carrot cake, l'un de nos desserts préférés. Si vous n'avez pas de four et que vous voulez quand même vous régaler, adoptez les mugs cakes ! Des gâteaux prêts en quelques minutes au micro-ondes.

Recette Muffins healthy façon carrot cake

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 120 g de yaourt grec
  • 160 g de sirop d'érable
  • 60 ml de lait
  • 1 c. à café de extrait de vanille liquide
  • 2 carottes râpées
  • 190 g de farine
  • 2 c. à café de levure chimique
  • 1 c. à café de cannelle en poudre

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Battre les oeufs et le yaourt grec jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse et mousseux. Ajouter le sirop d'érable, le lait et l'extrait de vanille et bien mélanger.
3
Incorporer les carottes râpées, la farine, la levure et la cannelle en poudre. Bien mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène.
4
Remplir des moules à muffins aux 3/4 et enfourner 20 minutes.
5
Les muffins doivent être bien gonflés et dorés. Laisser refroidir sur une grille avant de déguster.
MuffinsHealthyGouterRapideFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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