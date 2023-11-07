Voici la recette traditionnelle et gourmande des pommes au four à l'ancienne !

Ce délice sucré fera fondre les papilles des petits et des grands pour le dessert ou à l'heure du goûter ! C'est parti pour cuisiner des pommes au four.
Les pommes au four, c'est très facile et rapide à préparer ! Cette recette à l'ancienne fondante, économique et très gourmande va marquer vos papilles, on vous le garantit. Vous pouvez les proposer pour le dessert ou bien pour la pause goûter, c'est un délice auquel on ne peut pas résister ! On déguste les pommes au four seules ou bien accompagnées d'une savoureuse crème anglaise maison. Osez le crumble aux pommes et pain d'épices, la gourmandise ultime pour réchauffer les cœurs !
Recette Pommes au four à l'ancienne
Ingrédients
- 6 pommes
- 6 c. à café de confiture (myrtilles, mûres, framboises...)
- 1 sachet de sucre vanillé
- 50 g de beurre
Préparation
1
Laver les pommes puis retirer le trognon à l'aide d'un vide-pomme. Les disposer dans un plat allant au four avec un fond d'eau.
2
Garnir les pommes avec de la confiture et saupoudrer de sucre vanillé (ou sucre blanc). Ajouter un morceau de beurre par-dessus.
3
Enfourner à 180°C pendant 30 minutes pour obtenir des pommes caramélisées et fondantes.