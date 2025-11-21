Les beignets de pommes à la cannelle façon grand-mère pour un goûter réconfortant

Par Célia Papaïx ·

Beignets de pommes à la cannelle à l'ancienne

Les beignets de pommes à la cannelle sont une recette traditionnelle ultra-réconfortante et moelleuse ! Simples, rapides et économiques, on peut les déguster encore un peu tièdes, saupoudrés de sucre pour un goûter plein de nostalgie et de tendresse. C'est vraiment un dessert qu'on adore partager en famille ou entre amis à l'automne. N'hésitez pas à ajouter encore un peu de cannelle dans votre sucre avant de saupoudrer sur les beignets, ils n'en seront que meilleur. C'est une véritable bouchée moelleuse de gourmandise !

Recette Beignets de pommes à la cannelle à l'ancienne

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 pommes
  • 150 g de farine
  • 1 oeuf
  • 15 cl de lait
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 1 c. à café de cannelle
  • 1 c. à soupe de sucre
  • 1 c. à café de levure chimique
  • Huile de friture

Préparation

1
Dans un récipient, mélanger la farine, la levure, le sucre, la cannelle et le sucre vanillé.
2
Ajouter l'oeuf et le lait petit à petit en mélangeant bien pour obtenir une pâte très lisse.
3
Éplucher les pommes, retirer le trognon puis les couper en rondelles épaisses.
4
Tremper les rondelles de pommes dans la pâte puis les plonger dans l'huile de friture chaude pendant 2 à 3 minutes de chaque côté pour qu'elles soient bien dorées.
5
Déposer les beignets cuits sur du papier absorbant pour retirer l'excès de gras.
6
Mélanger un peu de sucre blanc avec de la cannelle et rouler rapidement les beignets pour les enrober (facultatif).
