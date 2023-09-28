La douceur du jour : des chouquettes au chocolat à croquer de toute urgence !

Pour le goûter, craquez pour ces chouquettes cacaotées ! Un véritable délice facile à préparer et dégusté en une seule bouchée.
Les chouquettes, c'est vraiment notre péché mignon ! On en mangerait sans fin/faim… Alors pour encore plus de gourmandise, voici une version au chocolat ! Pour les réaliser, rien de plus simple : il suffit d'incorporer du cacao en poudre dans la pâte à choux. Trop facile ! Moelleuses, aériennes, gourmandes… Les chouquettes au chocolat sont irrésistibles à l'heure du goûter. Pour encore plus de douceur, osez les madeleines au miel ! Une bouchée de bonheur.
Recette Chouquettes au chocolat
Ingrédients
- 125 ml de lait
- 125 ml de eau
- 125 g de beurre
- 1 pincée de sel
- 110 g de farine
- 30 g de cacao en poudre
- 4 oeufs
- 200 g de sucre en grains
Préparation
1
Préchauffer le four à 150°C (chaleur tournante) ou 170°C (chaleur traditionnelle).
2
Dans une casserole, porter à ébullition le lait, l'eau et le beurre coupé en dés. Ajouter la pincée de sel et remuer (pour que le beurre soit bien fondu).
3
Tamiser la farine et le cacao en poudre ensemble.
4
Hors du feu, ajouter la farine et le cacao en une seule fois dans le mélange lait/eau/beurre. Mélanger vivement avec une cuillère en bois.
5
Remettre sur le feu et remuer pendant 1 minutes pour dessécher la pâte (elle doit se décoller des bords). Débarrasser dans un contenant froid.
6
Ajouter les oeufs un par un en mélangeant bien entre chaque ajout. La pâte doit être lisse et légèrement "élastique". Placer dans une poche à douille munie d'une douille ronde.
7
Sur une plaque recouverte de papier cuisson, former des choux d'environ 3,5 cm de diamètre en pendant à les espacer. Saupoudrer de sucre en grains et retirer l'excédent.
8
Enfourner (en plaçant une plaque en haut et une autre en bas du four) pendant 30 minutes. Ne pas ouvrir pendant la cuisson pour éviter que les choux ne dégonflent.
9
Laisser refroidir et déguster !