Sirotez une délicieuse citronnade à la fleur d'oranger, la boisson rafraîchissante de l'été !

Parfaite pour se désaltérer, la citronnade à la fleur d'oranger va devenir votre meilleure alliée cet été ! En plus, c'est super facile et rapide à refaire chez vous.
À la recherche de boissons fraîches pour vous désaltérer cet été ? Découvrez une citronnade parfumée à la fleur d'oranger ! Cette boisson est prête en un rien de temps, c'est parfait si vous recevez des amis à la dernière minute ou tout simplement pour siroter quand il fait chaud. L'avantage des citronnades, c'est qu'on peut les aromatiser comme on veut ! À la menthe, à la rhubarbe, à la fleur d'oranger… Rendez cette boisson au citron encore plus gourmande et faites-vous plaisir tout l'été ! Et comme c'est sans alcool, on peut la consommer sans modération.
Recette Citronnade à la fleur d'oranger
Ingrédients
- 5 citrons jaunes
- 50 g de sucre
- 50 g de eau de fleur d'oranger
- 1,5 l de eau
- glaçons
Préparation
1
Peler les citrons afin de retirer toute la partie blanche. Enlever tous les pépins et découper la pulpe en morceaux.
2
Déposer les morceaux de citrons dans un blender et ajouter le sucre, l'eau de fleur d'oranger et l'eau.
3
Mixer jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Filtrer à l'aide d'une passoire fine et verser dans une grande carafe.
4
Ajouter des glaçons et servir bien frais.