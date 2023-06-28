Sirotez une délicieuse citronnade à la fleur d'oranger, la boisson rafraîchissante de l'été !

Par Célia Papaïx ·

Citronnade à la fleur d'oranger

Parfaite pour se désaltérer, la citronnade à la fleur d'oranger va devenir votre meilleure alliée cet été ! En plus, c'est super facile et rapide à refaire chez vous.

À la recherche de boissons fraîches pour vous désaltérer cet été ? Découvrez une citronnade parfumée à la fleur d'oranger ! Cette boisson est prête en un rien de temps, c'est parfait si vous recevez des amis à la dernière minute ou tout simplement pour siroter quand il fait chaud. L'avantage des citronnades, c'est qu'on peut les aromatiser comme on veut ! À la menthe, à la rhubarbe, à la fleur d'oranger… Rendez cette boisson au citron encore plus gourmande et faites-vous plaisir tout l'été ! Et comme c'est sans alcool, on peut la consommer sans modération.

Recette Citronnade à la fleur d'oranger

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 5 citrons jaunes
  • 50 g de sucre
  • 50 g de eau de fleur d'oranger
  • 1,5 l de eau
  • glaçons

Préparation

1
Peler les citrons afin de retirer toute la partie blanche. Enlever tous les pépins et découper la pulpe en morceaux.
2
Déposer les morceaux de citrons dans un blender et ajouter le sucre, l'eau de fleur d'oranger et l'eau.
3
Mixer jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Filtrer à l'aide d'une passoire fine et verser dans une grande carafe.
4
Ajouter des glaçons et servir bien frais.
étéFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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