La citronnade à la rhubarbe, une boisson rafraîchissante et fruitée à découvrir de toute urgence !

Et si on sirotait une petite citronnade à la rhubarbe pour profiter du retour des beaux jours ?
Pour changer de la citronnade traditionnelle ou à la menthe, réalisez une version à la rhubarbe ! Grâce à sa richesse en minéraux et en vitamines, ce fruit est plein de bienfaits pour la santé. On peut le consommer en dessert, en version salée en compotée avec du saumon rôti ou encore en boisson avec cette citronnade. Retrouvez toutes nos idées de recettes gourmandes à base de rhubarbe ici.
Recette Citronnade à la rhubarbe
Ingrédients
- 500 g de rhubarbe
- 1,5 l de eau
- 150 g de sucre de canne blond
- 2 citrons verts non traités
- 1/2 bouquet de menthe
- glaçons
Préparation
1
Bien laver la rhubarbe et couper des tronçons d'environ 3 cm de long.
2
Verser l'eau et le sucre dans une casserole. Porter le mélange à ébullition puis plonger les morceaux de rhubarbe et laisser frémir 10 minutes.
3
Filtrer la préparation à l'aide d'une passoire fine posée sur un grand récipient. Laisser égoutter de cette manière pendant 15 minutes.
4
Verser le liquide obtenu dans une carafe et ajouter le jus d'un citron. Mélanger et laisser au frais pendant 2 heures.
5
Avant de servir, ajouter l'autre citron coupé en rondelles, les feuilles de menthe et beaucoup de glaçons.