La citronnade à la rhubarbe, une boisson rafraîchissante et fruitée à découvrir de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Citronnade à la rhubarbe

Et si on sirotait une petite citronnade à la rhubarbe pour profiter du retour des beaux jours ?

Pour changer de la citronnade traditionnelle ou à la menthe, réalisez une version à la rhubarbe ! Grâce à sa richesse en minéraux et en vitamines, ce fruit est plein de bienfaits pour la santé. On peut le consommer en dessert, en version salée en compotée avec du saumon rôti ou encore en boisson avec cette citronnade. Retrouvez toutes nos idées de recettes gourmandes à base de rhubarbe ici.

Recette Citronnade à la rhubarbe

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de rhubarbe
  • 1,5 l de eau
  • 150 g de sucre de canne blond
  • 2 citrons verts non traités
  • 1/2 bouquet de menthe
  • glaçons

Préparation

1
Bien laver la rhubarbe et couper des tronçons d'environ 3 cm de long.
2
Verser l'eau et le sucre dans une casserole. Porter le mélange à ébullition puis plonger les morceaux de rhubarbe et laisser frémir 10 minutes.
3
Filtrer la préparation à l'aide d'une passoire fine posée sur un grand récipient. Laisser égoutter de cette manière pendant 15 minutes.
4
Verser le liquide obtenu dans une carafe et ajouter le jus d'un citron. Mélanger et laisser au frais pendant 2 heures.
5
Avant de servir, ajouter l'autre citron coupé en rondelles, les feuilles de menthe et beaucoup de glaçons.
Fruitsété
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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