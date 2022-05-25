Une citronnade à la menthe bien fraîche à consommer sans modération pour les beaux jours !

Par Célia Papaïx ·

Citronnade à la menthe maison

Voici une boisson naturellement désaltérante et hyper saine pour le corps ! En plus, elle se prépare en un rien de temps.

Riche en antioxydants, fibres, minéraux et vitamines, le citron est vraiment un super allié pour la santé. Avec de la menthe et ses propriétés digestives et rafraîchissantes, on obtient un mélange très frais à boire toute la journée lors des grosses chaleurs. La citronnade maison à la menthe ne demande vraiment pas beaucoup de temps de préparation et c'est la boisson idéale à servir quand les beaux jours font leur grand retour ! On peut ajouter des fruits de saison comme des fraises ou de la pastèque pour un été encore plus désaltérant. À l'apéritif, proposez une sangria aux fraises sans alcool pour profiter d'un moment festif sans modération !

Recette Citronnade à la menthe maison

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 citrons jaunes bio
  • 1 bouquet de menthe
  • 1 l de eau plate ou gazeuse
  • glaçons

Préparation

1
Presser le jus de trois citrons. Les rouler avant pour récupérer un maximum de jus. Couper le dernier citron en rondelles et verser le tout dans une grande carafe.
2
Laver et taper sur les feuilles de menthe pour libérer les arômes. Les ajouter dans la carafe.
3
Verser enfin l'eau plate ou gazeuse, mélanger et laisser au frais au moins 1 heure au frais pour que la citronnade infuse bien. Servir avec des glaçons !
L'astuce du chef
Ajouter une cuillère à soupe de sirop d'agave pour casser légèrement l'acidité.
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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