Une citronnade à la menthe bien fraîche à consommer sans modération pour les beaux jours !

Voici une boisson naturellement désaltérante et hyper saine pour le corps ! En plus, elle se prépare en un rien de temps.

Riche en antioxydants, fibres, minéraux et vitamines, le citron est vraiment un super allié pour la santé. Avec de la menthe et ses propriétés digestives et rafraîchissantes, on obtient un mélange très frais à boire toute la journée lors des grosses chaleurs. La citronnade maison à la menthe ne demande vraiment pas beaucoup de temps de préparation et c'est la boisson idéale à servir quand les beaux jours font leur grand retour ! On peut ajouter des fruits de saison comme des fraises ou de la pastèque pour un été encore plus désaltérant. À l'apéritif, proposez une sangria aux fraises sans alcool pour profiter d'un moment festif sans modération !