Découvrez le clafoutis aux tomates cerises et au parmesan pour une assiette gourmande et estivale

Par Célia Papaïx ·

Clafoutis aux tomates cerises, parmesan et basilic

Et non, le clafoutis n'est pas forcément réservé au dessert ! La preuve avec cette recette salée aux tomates cerises, parmesan et basilic, c'est un pur délice.

On a souvent l'habitude de préparer (et de manger) le clafoutis aux cerises. Pour autant, on peut le décliner avec de nombreux fruits (framboises, abricots, ananas…) mais également en version salée ! Oui oui, le clafoutis peut très bien se dévorer en entrée avec une salade par exemple ou en plat principal. On vous propose donc une recette estivale aux tomates cerises, parmesan et basilic pour vous régaler ! Vous pouvez également réaliser un clafoutis plus champêtre aux champignons ou au saumon et aux poireaux pour un plat riche en saveurs !

Recette Clafoutis aux tomates cerises, parmesan et basilic

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 200 ml de lait
  • 80 g de fécule de maïs
  • 50 g de parmesan râpé
  • 300 g de tomates cerises
  • basilic frais
  • sel, poivre

Préparation

1
Battre les oeufs en omelette et verser le lait petit à petit. Ajouter la fécule de maïs et remuer vivement pour enlever tous les grumeaux.
2
Incorporer le parmesan et bien mélanger. Assaisonner de sel et de poivre, remuer puis verser dans un moule bien graissé.
3
Disposer les tomates cerises un peu partout et ajouter quelques feuilles de basilic. Enfourner 40 minutes à 150°C.
4
Surveiller la cuisson avec la pointe d'un couteau. Attendre que le clafoutis soit complètement froid pour le démouler.
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Tartelettes tatin aux tomates cerises et basilic
Tartelettes tatin aux tomates cerises et basilic
La tarte feuilletée tomates cerises et parmesan
La tarte feuilletée tomates cerises et parmesan
Bonbons croustillants aux filets de thon, tomates cerises, mozzarella et basilic
Bonbons croustillants aux filets de thon, tomates cerises, mozzarella et basilic
Clafoutis aux cerises
Clafoutis aux cerises
Clafoutis aux cerises !
Clafoutis aux cerises !
Les 3 gestes de grand-mère à ne jamais zapper pour réaliser le meilleur clafoutis aux cerises
Les 3 gestes de grand-mère à ne jamais zapper pour réaliser le meilleur clafoutis aux cerises
Clafoutis aux épinards, tomates cerises et lardons
Clafoutis aux épinards, tomates cerises et lardons
Clafoutis tomates cerises et mozzarella
Clafoutis tomates cerises et mozzarella
Tarte aux tomates, fromage de chèvre et basilic
Tarte aux tomates, fromage de chèvre et basilic
Quiche au thon, tomates et basilic
Quiche au thon, tomates et basilic