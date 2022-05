Découvrez le clafoutis aux tomates cerises et au parmesan pour une assiette gourmande et estivale

Et non, le clafoutis n'est pas forcément réservé au dessert ! La preuve avec cette recette salée aux tomates cerises, parmesan et basilic, c'est un pur délice.

On a souvent l'habitude de préparer (et de manger) le clafoutis aux cerises. Pour autant, on peut le décliner avec de nombreux fruits (framboises, abricots, ananas…) mais également en version salée ! Oui oui, le clafoutis peut très bien se dévorer en entrée avec une salade par exemple ou en plat principal. On vous propose donc une recette estivale aux tomates cerises, parmesan et basilic pour vous régaler ! Vous pouvez également réaliser un clafoutis plus champêtre aux champignons ou au saumon et aux poireaux pour un plat riche en saveurs !