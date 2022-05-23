Découvrez le clafoutis aux tomates cerises et au parmesan pour une assiette gourmande et estivale

Et non, le clafoutis n'est pas forcément réservé au dessert ! La preuve avec cette recette salée aux tomates cerises, parmesan et basilic, c'est un pur délice.
On a souvent l'habitude de préparer (et de manger) le clafoutis aux cerises. Pour autant, on peut le décliner avec de nombreux fruits (framboises, abricots, ananas…) mais également en version salée ! Oui oui, le clafoutis peut très bien se dévorer en entrée avec une salade par exemple ou en plat principal. On vous propose donc une recette estivale aux tomates cerises, parmesan et basilic pour vous régaler ! Vous pouvez également réaliser un clafoutis plus champêtre aux champignons ou au saumon et aux poireaux pour un plat riche en saveurs !
Recette Clafoutis aux tomates cerises, parmesan et basilic
Ingrédients
- 3 oeufs
- 200 ml de lait
- 80 g de fécule de maïs
- 50 g de parmesan râpé
- 300 g de tomates cerises
- basilic frais
- sel, poivre
Préparation
1
Battre les oeufs en omelette et verser le lait petit à petit. Ajouter la fécule de maïs et remuer vivement pour enlever tous les grumeaux.
2
Incorporer le parmesan et bien mélanger. Assaisonner de sel et de poivre, remuer puis verser dans un moule bien graissé.
3
Disposer les tomates cerises un peu partout et ajouter quelques feuilles de basilic. Enfourner 40 minutes à 150°C.
4
Surveiller la cuisson avec la pointe d'un couteau. Attendre que le clafoutis soit complètement froid pour le démouler.