On rougit de plaisir pour ce clafoutis gourmand aux fraises ! Un dessert facile et rapide à préparer

Une recette estivale, gourmande et super fondante en bouche ! Vos papilles vont adorer ces saveurs légères et fruitées.
La saison des fraises est enfin de retour ! On adore ce petit fruit rouge pour son côté juteux, sucré et terriblement gourmand… On en mangerait à toutes les sauces ! Alors pour en profiter et pour vous régaler sans vous prendre la tête, on vous conseille ce clafoutis fondant et super facile à réaliser chez vous. Vous pouvez aussi préparer des clafoutis salés, c'est trop bon ! La preuve avec cette recette aux courgettes et au saumon. Servez votre dessert avec une limonade aux fraises, une boisson rafraîchissante et pétillante !
Recette Clafoutis aux fraises
Ingrédients
- 90 g de farine
- 30 g de fécule de maïs
- 80 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 3 oeufs
- 35 cl de lait
- 40 g de beurre fondu
- 250 g de fraises
- cassonade
Préparation
1
Mélanger la farine, la fécule de maïs, le sucre et le sucre vanillé. Ajouter les oeufs et bien remuer.
2
Verser le lait et le beurre fondu progressivement et mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène.
3
Laver, équeuter et couper les fraises en deux ou en quatre (selon leur taille) puis les déposer dans un plat à gratin beurré.
4
Verser l'appareil à clafoutis par-dessus et saupoudrer de cassonade.
5
Enfourner 40 minutes à 180°C.