On rougit de plaisir pour ce clafoutis gourmand aux fraises ! Un dessert facile et rapide à préparer

Par Célia Papaïx ·

Clafoutis aux fraises

Une recette estivale, gourmande et super fondante en bouche ! Vos papilles vont adorer ces saveurs légères et fruitées.

La saison des fraises est enfin de retour ! On adore ce petit fruit rouge pour son côté juteux, sucré et terriblement gourmand… On en mangerait à toutes les sauces ! Alors pour en profiter et pour vous régaler sans vous prendre la tête, on vous conseille ce clafoutis fondant et super facile à réaliser chez vous. Vous pouvez aussi préparer des clafoutis salés, c'est trop bon ! La preuve avec cette recette aux courgettes et au saumon. Servez votre dessert avec une limonade aux fraises, une boisson rafraîchissante et pétillante !

Recette Clafoutis aux fraises

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 90 g de farine
  • 30 g de fécule de maïs
  • 80 g de sucre
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 3 oeufs
  • 35 cl de lait
  • 40 g de beurre fondu
  • 250 g de fraises
  • cassonade

Préparation

1
Mélanger la farine, la fécule de maïs, le sucre et le sucre vanillé. Ajouter les oeufs et bien remuer.
2
Verser le lait et le beurre fondu progressivement et mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène.
3
Laver, équeuter et couper les fraises en deux ou en quatre (selon leur taille) puis les déposer dans un plat à gratin beurré.
4
Verser l'appareil à clafoutis par-dessus et saupoudrer de cassonade.
5
Enfourner 40 minutes à 180°C.
FruitsFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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