Pour le dessert, faites-vous plaisir avec un merveilleux clafoutis aux raisins

Par Célia Papaïx ·

Clafoutis aux raisins

Réconfortant et gourmand, le clafoutis aux raisins est la petite touche sucrée parfaite pour terminer le repas.

On file en cuisine pour réaliser un savoureux dessert de saison : le clafoutis aux raisins ! Après la version individuelle aux cerises ou la préparation ensoleillée aux mirabelles, on met le raisin à l'honneur. Parce qu'il ne se déguste pas exclusivement dans le verre ou en grappe, le raisin peut être ultra-gourmand dans des recettes sucrées ! On vous avait déjà convaincus avait la tarte aux prunes et aux raisins alors la recette du jour va sans aucun doute vous combler.

Recette Clafoutis aux raisins

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 750 g de raisin
  • 200 g de farine
  • 125 g de sucre
  • 4 oeufs
  • 125 g de beurre fondu
  • 250 ml de lait
  • 2 c. à soupe de cognac (facultatif)

Préparation

1
Bien laver les raisins et les laisser sécher sur du papier absorbant avant de les déposer au fond d'un moule beurré allant au four.
2
Mélanger la farine et le sucre puis verser les oeufs battus et le beurre fondu et bien mélanger. Verser le lait tiède progressivement jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Ajouter enfin le cognac pour aromatiser la pâte (facultatif).
3
Verser la pâte sur les raisins et enfourner 35 minutes à 220°C.
4
Laisser le clafoutis refroidir un petit peu avant de le dévorer !
FruitsFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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