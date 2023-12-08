Ce merveilleux clafoutis aux pommes et aux noisettes est un pur délice pour les papilles !

Très facile à réaliser, cette douceur fondante et croquante fera chavirer petits et grands gourmands à l'heure du dessert.
Osez cette recette très simple de clafoutis aux pommes et aux noisettes pour le dessert ou le goûter. On vous garantit que tout le monde va en redemander ! La douceur et le fondant des pommes, le croquant des noisettes… C'est une explosion de saveurs à la dégustation ! Pour plus d'exotisme, on vous recommande cette version de clafoutis à l'ananas et à la noix de coco. Si vos papilles réclament une dose de gourmandise immédiate, voici des beignets aux pommes super faciles et rapides à refaire à la maison !
Recette Clafoutis aux pommes et noisettes facile
Ingrédients
- 4 oeufs
- 120 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 50 g de beurre fondu
- 1 pincée de sel
- 80 g de farine
- 300 ml de lait
- 4 pommes
- beurre et farine pour le moule
- quelques noisettes concassées
- 2 c. à soupe de cassonade
Préparation
1
Battre les oeufs avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à ce que la préparation blanchisse. Verser le beurre fondu et mélanger.
2
Ajouter le sel et la farine puis délayer avec le lait jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène.
3
Laver et éplucher les pommes. Les épépiner et les couper en quartiers.
4
Beurrer et fariner un moule à gratin. Déposer les morceaux de pommes et verser l'appareil à clafoutis. Parsemer de noisettes concassées puis enfourner 40 minutes à 200°C.
5
Sortir du four, saupoudrer de cassonade et remettre sous le gril pendant 5 minutes pour caraméliser. Déguster tiède !