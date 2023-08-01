Idée de dessert fruité et gourmand : le clafoutis aux prunes ! Une recette facile et économique à préparer cet été

Par Célia Papaïx ·

Clafoutis aux prunes

Ce clafoutis aux prunes est super fondant et ne vous demandera pas des heures de préparation. C'est le dessert parfait pour cet été !

La saison des prunes est de retour ! On adore ce petit fruit à la chair sucrée et juteuse, à déguster aussi bien nature qu'en dessert. Après la recette du meilleur crumble aux prunes, on vous propose de fondre pour ce clafoutis fondant aux prunes. C'est super facile et rapide à préparer et on vous promet une dégustation très gourmande ! Pour varier les plaisirs, osez le clafoutis fruité aux nectarines et framboises. Attention : on devient accro dès la première bouchée…

Recette Clafoutis aux prunes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 110 g de sucre
  • 110 g de farine
  • 350 ml de lait
  • 1 c. à soupe de crème liquide entière
  • 30 g de beurre fondu
  • 600 g de prunes

Préparation

1
Battre les oeufs avec le sucre. Ajouter la farine puis verser le lait petit à petit tout en mélangeant au fouet.
2
Ajouter la crème et le beurre fondu et remuer jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène.
3
Laver les prunes, les couper en deux et les dénoyauter. Les déposer dans un moule beurré (côté bombé au-dessus). Verser la préparation précédente.
4
Enfourner 40 minutes à 190°C. Le clafoutis doit être bien doré.
5
Saupoudrer de sucre glace et laisser refroidir avant de déguster !
FruitsétéFacilePas chères
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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