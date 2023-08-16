Ce cake aux prunes est très moelleux, parfait pour un goûter fruité et gourmand !

Goûtez à ce merveilleux cake aux prunes : il est ultra-moelleux et fondant, ses parfums fruités vont enchanter vos papilles et cerise sur le gâteau, c'est trop facile à refaire à la maison !
Quoi de plus gourmand qu'un cake aux fruits pour le goûter ? On peut même s'en payer une tranche au petit-déjeuner ou en cas de petit creux dans la journée. La recette du jour est aux prunes, ce petit fruit de saison qu'on adore sous toutes ses déclinaisons ! En tarte, en clafoutis, en gâteau… La prune a la cote cet été ! Et l'avantage de cette recette de cake, c'est qu'elle est super facile et rapide à préparer et on peut varier les plaisirs avec d'autres fruits. Comme avec des abricots par exemple pour une pause douceur ensoleillée et moelleuse !
Recette Cake moelleux aux prunes
Ingrédients
- 3 oeufs
- 100 g de sucre
- 200 g de farine
- 1 sachet de levure
- 100 g de beurre fondu
- 50 ml de crème liquide
- 300 g de prunes
- 1 c. à soupe de alcool de prunes (facultatif)
- sucre glace
Préparation
1
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que la préparation double de volume et blanchisse.
2
Ajouter la farine ainsi que la levure, le beurre fondu et la crème liquide puis mélanger afin d'obtenir une pâte lisse et homogène.
3
Ajouter l'alcool de prunes (optionnel).
4
Laver les prunes, les dénoyauter et les couper en dés ou en lamelles. Les incorporer dans la préparation précédente et mélanger rapidement.
5
Verser la pâte dans un moule à cake beurré (ou recouvert de papier cuisson) et enfourner 40 minutes à 180°C.
6
Vérifier la cuisson en plantant un couteau : la lame doit être sèche. Si elle ne l'est pas tout à fait, poursuivre la cuisson.
7
À la sortie, attendre avant de démouler puis saupoudrer de sucre glace avant de servir.