Recette de clafoutis aux prunes express et facile (le secret de grand-mère pour le réussir)

Par Célia Papaïx ·

Clafoutis aux prunes express

Ce clafoutis aux prunes est le dessert parfait pour utiliser des prunes en fin d'été ! Cette recette ne nécessite pas vraiment de technique particulière, tout le monde peut y arriver, mais le secret de grand-mère, c'est la lichette de rhum (facultative évidemment) qui va apporter une petite saveur en plus. Le clafoutis est un dessert de saison économique et se prépare en un clin d'œil ! Petits et grands ne résisteront pas à sa texture moelleuse et son goût sucré-acidulé des prunes fraîches. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à ajouter quelques amandes effilées ou des noisettes concassées pour la touche craquante dans ce dessert.

Recette Clafoutis aux prunes express

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de prunes fraîches
  • 3 oeufs
  • 100 g de sucre
  • 75 g de farine
  • 300 ml de lait
  • 50 g de beurre
  • 1 c. à soupe de rhum (facultatif)
  • 1 pincée de sel
  • beurre pour le plat

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C et beurrer généreusement un plat à gratin.
2
Laver, dénoyauter et couper les prunes en quartiers.
3
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporer la farine puis verser progressivement le lait et le beurre fondu.
4
Mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Ajouter le rhum et la pincée de sel.
5
Disposer les prunes dans le plat beurré et verser l'appareil à clafoutis par-dessus. Enfourner 40 minutes, jusqu'à ce qu'il soit doré et gonflé.
6
Saupoudrer de sucre glace avant de servir tiède ou froid !
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
Gâteau Fruits Facile Rapide été Pas chères
Plus de recettes
Clafoutis au chocolat
Clafoutis au chocolat
Clafoutis cerise
Clafoutis cerise
Clafoutis à l'abricot
Clafoutis à l'abricot
Clafoutis aux cerises
Clafoutis aux cerises
Clafoutis aux cerises !
Clafoutis aux cerises !
Clafoutis à l'abricot
Clafoutis à l'abricot
Clafoutis aux prunes express
Clafoutis aux prunes express
Clafoutis aux prunes
Clafoutis aux prunes
Clafoutis aux cerises express
Clafoutis aux cerises express
Crumble aux pommes et aux prunes
Crumble aux pommes et aux prunes