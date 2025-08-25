Recette de clafoutis aux prunes express et facile (le secret de grand-mère pour le réussir)

Ce clafoutis aux prunes est le dessert parfait pour utiliser des prunes en fin d'été ! Cette recette ne nécessite pas vraiment de technique particulière, tout le monde peut y arriver, mais le secret de grand-mère, c'est la lichette de rhum (facultative évidemment) qui va apporter une petite saveur en plus. Le clafoutis est un dessert de saison économique et se prépare en un clin d'œil ! Petits et grands ne résisteront pas à sa texture moelleuse et son goût sucré-acidulé des prunes fraîches. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à ajouter quelques amandes effilées ou des noisettes concassées pour la touche craquante dans ce dessert.
Recette Clafoutis aux prunes express
Ingrédients
- 500 g de prunes fraîches
- 3 oeufs
- 100 g de sucre
- 75 g de farine
- 300 ml de lait
- 50 g de beurre
- 1 c. à soupe de rhum (facultatif)
- 1 pincée de sel
- beurre pour le plat
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C et beurrer généreusement un plat à gratin.
2
Laver, dénoyauter et couper les prunes en quartiers.
3
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporer la farine puis verser progressivement le lait et le beurre fondu.
4
Mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Ajouter le rhum et la pincée de sel.
5
Disposer les prunes dans le plat beurré et verser l'appareil à clafoutis par-dessus. Enfourner 40 minutes, jusqu'à ce qu'il soit doré et gonflé.
6
Saupoudrer de sucre glace avant de servir tiède ou froid !