Des cookies 100% pistache pour un pur moment de gourmandise !

Vous allez craquer pour cette recette de cookies à la pistache ! Une petite douceur à partager (ou pas) pour le goûter…
Avis aux accros à la pistache : voici des petits cookies ultra-gourmands 100% pistache ! On peut ajouter un peu de chocolat blanc dans cette recette pour plus de gourmandise, mais vous allez forcément faire craquer vos papilles à l'heure du goûter… Ne vous inquiétez pas si les cookies vous paraissent «mous» à la sortie du four, ils vont durcir en refroidissant. Si vous préférez, vous pouvez laisser cuire quelques minutes de plus pour un résultat plus croustillant. C'est parti pour des cookies à la pistache trop faciles à faire et trop gourmands !
Recette Cookies à la pistache
Ingrédients
- 70 g de beurre mou
- 100 g de sucre
- 70 g de cassonade
- 1 oeuf
- 150 g de farine
- 1 c. à café de levure chimique
- 1 pincée de sel
- 100 g de pâte de pistache non sucrée
- pistaches concassées
Préparation
1
Battre le beurre mou avec le sucre et la cassonade jusqu'à l'obtention d'une texture de "pommade".
2
Ajouter l'oeuf et mélanger. Incorporer alors la farine, la levure et la pincée de sel et remuer.
3
Ajouter enfin la pâte de pistache et bien mélanger. Vous pouvez incorporer des pistaches concassées dans la pâte (optionnel).
4
Former des petites boules et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
5
Enfourner 5 minutes à 190°C. Sortir du four, ajouter un peu de pâte de pistache sur les cookies et saupoudrer de pistaches concassées.
6
Poursuivre la cuisson 3 minutes de plus. Laisser les cookies durcir hors du four et déguster.