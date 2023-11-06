Des cookies 100% pistache pour un pur moment de gourmandise !

Par Célia Papaïx ·

Cookies à la pistache

Vous allez craquer pour cette recette de cookies à la pistache ! Une petite douceur à partager (ou pas) pour le goûter…

Avis aux accros à la pistache : voici des petits cookies ultra-gourmands 100% pistache ! On peut ajouter un peu de chocolat blanc dans cette recette pour plus de gourmandise, mais vous allez forcément faire craquer vos papilles à l'heure du goûter… Ne vous inquiétez pas si les cookies vous paraissent «mous» à la sortie du four, ils vont durcir en refroidissant. Si vous préférez, vous pouvez laisser cuire quelques minutes de plus pour un résultat plus croustillant. C'est parti pour des cookies à la pistache trop faciles à faire et trop gourmands !

Recette Cookies à la pistache

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 70 g de beurre mou
  • 100 g de sucre
  • 70 g de cassonade
  • 1 oeuf
  • 150 g de farine
  • 1 c. à café de levure chimique
  • 1 pincée de sel
  • 100 g de pâte de pistache non sucrée
  • pistaches concassées

Préparation

1
Battre le beurre mou avec le sucre et la cassonade jusqu'à l'obtention d'une texture de "pommade".
2
Ajouter l'oeuf et mélanger. Incorporer alors la farine, la levure et la pincée de sel et remuer.
3
Ajouter enfin la pâte de pistache et bien mélanger. Vous pouvez incorporer des pistaches concassées dans la pâte (optionnel).
4
Former des petites boules et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
5
Enfourner 5 minutes à 190°C. Sortir du four, ajouter un peu de pâte de pistache sur les cookies et saupoudrer de pistaches concassées.
6
Poursuivre la cuisson 3 minutes de plus. Laisser les cookies durcir hors du four et déguster.
CookiesGouterFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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